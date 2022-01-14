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Пауза для перегруппировки: в чем подвох отказа США от новых санкций против «СП-2»
Политика
Пауза для перегруппировки: в чем подвох отказа США от новых санкций против «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Сенат США в ходе голосования не принял новый пакет санкций в отношении российского проекта «Северный поток — 2». Инициатива республиканца Теда Круза не смогла набрать необходимое количество голосов для утверждения законопроекта. Однако не стоит строить иллюзий относительно перемен в отношении к «Северному потоку — 2». США — жесткий противник, который взял передышку лишь для перегруппировки. Поэтому не ввели новые антироссийские санкции сегодня, введут завтра, уверен политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук РАН Сергей Судаков. Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Я уверен, что на сегодняшний день США не отказываются от введения новых санкций против «Северного потока — 2». Просто со стороны европейских партнеров Соединенных Штатов сейчас ведется серьезная работа, чтобы аккредитовать его, плюс переговоры России с США и НАТО. Демократы на данный момент нуждаются хоть в каком-то позитиве, ведь невозможно постоянно обострять отношения, это может привести только к войне. Все прекрасно понимают, что мы подошли к горячему военному конфликту или проксивойне — войне, которая идет на другой территории», — прокомментировал политолог.

Пауза для перегруппировки: в чем подвох отказа США от новых санкций против «Северного потока – 2»
Pr Scr youtube.com / Россия 24

Исходя из всех этих факторов Судаков сделал вывод, что отказ от санкций в отношении «СП-2» — это не жест доброй воли, а, скорее, знак перемирия для того, чтобы просто перегруппироваться. Однако это перемирие, а, точнее, передышка вовсе не означает, что новые антироссийские санкции не будут введены в ближайшее время.

«Многие назвали переговоры с НАТО крайне неудачными и провальными. Но я считаю, напротив, — мы закрепили очень важные моменты. Суть одного из них заключается в том, что летальное оружие, которое будет находиться на границе с нашей страной — для России случай сasus belli, то есть формальный повод для объявления войны. Как результат, в статьях американских СМИ мы видим сообщения о том, что Украина не может стать полновесным членом НАТО», — рассказал он.

По мнению политолога, переговоры по НАТО и новые санкции объединяет одно — на данный момент в мире идет политика перегруппировки, поэтому надо отбросить ложный оптимизм и говорить языком сухих фактов. Как выразился Судаков, Россия имеет дело с очень жестким, жестоким и сильным противником в лице США. Поэтому иллюзии относительно отмены санкций надо убрать в сторону, это всего лишь передышка, предупредил политолог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что «Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике». Он также добавил, что от стран Запада можно ожидать все что угодно.

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