Депутат Госдумы Милонов призвал ограничить права зависимых от наркотиков россиян

Москва, 14 января. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо ограничить некоторые права зависимых от наркотиков граждан.

В весеннюю сессию Госдума рассмотрит вопрос о введении обязательного тестирования на наркотики и психические отклонения в школах. Виталий Милонов стал автором данной инициативы. По словам депутата, некоторые родители откажутся от проведения теста, чтобы скрыть проблемы своего ребенка, передает Общественная Служба Новостей.

«Надо понимать, что в благополучных семьях процент употребления наркотиков детьми выше, чем в неблагополучных. Нужно показывать, что человек, употребляющий наркотики, исключается из нормального общества, что он — не человек. Понятно, что наркомания — это опасное явление. Наркоман — все, лишаешься всех прав», — заявил Милонов.

Ранее депутат призвал выгнать из Москвы всех девушек, которые занимаются эскортом. По мнению эксперта, их следует приравнять к проституткам и запрещать жить в крупных городах.