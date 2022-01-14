Публицист Анпилогов: На Украине решили готовить к войне даже школьников

В украинских школах введут обязательный предмет «Защита Украины», который будет преподаваться для подготовки учащихся к «национальному сопротивлению». Преподавать этот предмет должны офицеры запаса, но допускается и участие «хорошо подготовленных и опытных сержантов и солдат запаса или резерва».

Фактически речь идет о том, что к преподаванию в средней школе будут допущены люди без специального педагогического образования — и с весьма специфическим жизненным опытом.

Почему же на Украине пытаются сегодня возродить практики авторитарных режимов, где в школах также массово насаждалась «начальная военная подготовка»?

Закон о «национальном сопротивлении»

На Украине с 1 января 2022 вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», который ввел в украинское юридическое поле понятие о территориальной обороне. Фактически это означает, что в случае масштабного вооруженного конфликта, признаки которого, кстати, в законе определены достаточно размыто, власти страны могут принять решение о привлечении в качестве военнообязанных практически всего населения страны. За исключением лишь нескольких «защищенных» категорий, под ружье можно поставить практически 90% жителей Украины.

В законе определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны возлагаются на силы территориальной обороны, которые становятся составной частью Вооруженных сил Украины. Непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим Вооруженными силами Украины через командующего Силами территориальной обороны.

Интересно и то, что вдобавок к самому закону кабинет министров Украины уже утвердил и порядок создания Сил территориальной обороны. В нем прописано, что такие армейские подразделения могут комплектоваться двумя способами.

В первом варианте подразделения формируются на базе ВСУ и наполняются, как и обычные войска, по призыву и по контракту. А вот вторым вариантом стали «отряды добровольцев» из местного населения, создание которых могут инициировать уже местные власти. Примечательно, что вооружать добровольческие батальоны можно будет в том числе за счет частных пожертвований или инвестиций. То есть закон потенциально дает «зеленый свет» региональным частным армиям, которые будут слабо контролироваться из центра.

facebook.com / Пресс-служба «операции Объединенных сил»

Правда, создавать таких «партизан» можно будет только по отмашке из Киева, из Офиса президента Украины, который является одновременно и главнокомандующим. Проще говоря, «ярлык» на создание такого подразделения нужно будет брать у Зеленского, который, возможно, позволит лояльным к нему региональным элитам получить мощный инструмент силового воздействия на конкурентов, равно как и способ идеологической обработки масс.

Понятное дело, ценность таких «партизан» даже во время войны весьма сомнительна, ну а в мирное время они и вовсе рискуют стать банальным инструментом передела собственности между украинскими олигархами и властными кланами. Но еще опаснее то, что в категорию привлеченных к такой военизированной деятельности по новому закону попали даже старшеклассники.

Чему «ветераны АТО» научат школьников?

В постановлении правительства Украины прописан порядок общей военной подготовки граждан Украины к «национальному сопротивлению», который даже в деталях, по моему мнению, отсылает к примерам из тоталитарного прошлого.

«Начальная подготовка проводится в учебных заведениях путем преподавания учебного предмета «Защита Украины» и осуществления мероприятий национально-патриотического и военно-патриотического направления», — говорится в документе.

Интересно, что хотя учебную программу по этому предмету разрабатывает министерство образования, эта деятельность ведется по согласованию и под контролем минобороны Украины.

Кроме того, уточняется, что педагоги, которые будут проводить начальную подготовку учеников, должны быть офицерами запаса или резервистами офицерского состава, или же это должны быть «хорошо подготовленные и опытные сержанты (старшины), солдаты (матросы) запаса или резерва». А вот каких-либо требований в части педагогического образования этим «учителям» не прописано: сказано лишь, что они должны пройти 30-часовые, трех-четырехдневные курсы в том же минобороны.

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Чему могут научить старшеклассников такие «педагоги» — вопрос открытый. В постановлении прописано, что «начальный» уровень будет включать «военно-патриотическое воспитание, знание законов по защите Украины, населения и личной безопасности, знания о функциях вооруженных сил, морально-психологическую подготовку к военной службе (читай: военную пропаганду), профориентацию молодежи на службу в армии (опять-таки читай: вербовку военнослужащих для будущей службы в ВСУ), а также, что немаловажно, практику военного дела и первой медпомощи».

«Практику военного дела» намереваются развивать на следующем, «базовом» этапе, который станет обязательным для учащихся средней специальной и старшей школы. На этом уровне практическим занятиям на сборах уделят не менее 70% учебного времени. В инструкции также говорится, что на сборах будут учить в том числе стрельбе боевыми патронами. Для этого учащихся будут свозить на стрельбища воинских частей или в же в специально оборудованные тиры.

Такая тотальная милитаризация украинского общества, которую будут начинать еще в средней школе, конечно же, отнюдь не способствует установлению гражданского мира в стране. «Ветераны АТО», которых по факту сделали обязательными учителями-наставниками для растущего поколения, теперь смогут нести свои воззрения в неокрепшие умы не на всяческих факультативных и случайных занятиях, а в рамках обязательной государственной учебной программы в средней и старшей школе. Нетрудно понять, что это может привести к возникновению на Украине еще большего градуса военного накала, равно как и к полной милитаризации и разрушительной идеологической обработке всех категорий граждан, включая даже школьников и студентов.

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