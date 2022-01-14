Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 16:15
16:15
Политика
Экс-президент Украины Янукович подал иск против Рады о незаконности отстранения от власти
16:14
Шоу-бизнес
Она жила очень закрыто: в МХТ имени Чехова рассказали о последних днях Анастасии Вознесенской
16:14
Армия
Сергей Шойгу поздравил трубопроводные войска с профессиональным праздником
16:13
Армия
Yahoo News: ЦРУ ведет тайную подготовку элитного спецназа ВСУ
16:12
Происшествия
Избивших от удивления трансгендера мигрантов приговорили к реальным срокам в Петербурге
16:12
Общество
NBC планирует выпустить ребут сериала «Квантовый скачок»
16:11
Общество
Телеведущего Михаила Зеленского похоронят на Троекуровском кладбище
16:09
Общество
Друг Зеленского опроверг сообщения о смерти телеведущего от инсульта
16:04
Весь мир
Швеция выведет из Мали войска в 2022 году
16:03
Общество
В Кремле опровергли слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Галкин похвастался засыпанным снегом амфитеатром на участке их с Пугачевой замка

Шоу-бизнес
Галкин похвастался засыпанным снегом амфитеатром на участке их с Пугачевой замка
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 14 января. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал ролик, в котором показал засыпанный снегом амфитеатр на участке в замке, где он живет с супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

Галкин и Пугачева уже длительное время проживают в огромном замке в деревне Грязь. Прилегающий к нему участок не отстает в помпезности. Так, у звездной семьи даже есть свой личный амфитеатр, который зимой засыпало снегом.

Галкин удивился красоте увиденного и решил поделиться со своими подписчиками.

«А у нас изморозь выкрасила амфитеатр. Посмотрите, как будто специально белой краской, а арки темные оставила», — похвастался известный юморист в видео, опубликованном в Stories на личной странице в соцсети Instagram.

Галкин похвастался засыпанным снегом амфитеатром на участке их с Пугачевой замка
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Новогоднюю атмосферу участка дополняют украшенная разноцветными шарами ель, а также фигуры в виде огромных снежинок. Отдыхать, наслаждаясь видом, знаменитости предпочитают на специально приобретенной плетеной мебели.

Ранее Галкин и примадонна российской эстрады отпраздновали десятую годовщину свадьбы. За долгий период брака между звездными супругами ни разу не было серьезных ссор.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Галкин похвастался засыпанным снегом амфитеатром на участке их с Пугачевой замка
галкин пугачева замок
Комментировать