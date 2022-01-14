Галкин похвастался засыпанным снегом амфитеатром на участке их с Пугачевой замка

Москва, 14 января. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал ролик, в котором показал засыпанный снегом амфитеатр на участке в замке, где он живет с супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

Галкин и Пугачева уже длительное время проживают в огромном замке в деревне Грязь. Прилегающий к нему участок не отстает в помпезности. Так, у звездной семьи даже есть свой личный амфитеатр, который зимой засыпало снегом.

Галкин удивился красоте увиденного и решил поделиться со своими подписчиками.

«А у нас изморозь выкрасила амфитеатр. Посмотрите, как будто специально белой краской, а арки темные оставила», — похвастался известный юморист в видео, опубликованном в Stories на личной странице в соцсети Instagram.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Новогоднюю атмосферу участка дополняют украшенная разноцветными шарами ель, а также фигуры в виде огромных снежинок. Отдыхать, наслаждаясь видом, знаменитости предпочитают на специально приобретенной плетеной мебели.

Ранее Галкин и примадонна российской эстрады отпраздновали десятую годовщину свадьбы. За долгий период брака между звездными супругами ни разу не было серьезных ссор.