Галкин похвастался засыпанным снегом амфитеатром на участке их с Пугачевой замка

Москва, 14 января. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал ролик, в котором показал засыпанный снегом амфитеатр на участке в замке, где он живет с супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.
Галкин и Пугачева уже длительное время проживают в огромном замке в деревне Грязь. Прилегающий к нему участок не отстает в помпезности. Так, у звездной семьи даже есть свой личный амфитеатр, который зимой засыпало снегом.
Галкин удивился красоте увиденного и решил поделиться со своими подписчиками.
«А у нас изморозь выкрасила амфитеатр. Посмотрите, как будто специально белой краской, а арки темные оставила», — похвастался известный юморист в видео, опубликованном в Stories на личной странице в соцсети Instagram.
Новогоднюю атмосферу участка дополняют украшенная разноцветными шарами ель, а также фигуры в виде огромных снежинок. Отдыхать, наслаждаясь видом, знаменитости предпочитают на специально приобретенной плетеной мебели.
Ранее Галкин и примадонна российской эстрады отпраздновали десятую годовщину свадьбы. За долгий период брака между звездными супругами ни разу не было серьезных ссор.