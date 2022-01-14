Взрывы прогремели перед штаб-квартирами двух суннитских партий в Ираке

Багдад, 14 января. В столице Ирака прогремел взрыв перед штаб-квартирой суннитской политической партии «Такаддум» во главе со спикером Мухаммадом аль-Халбуси. Как сообщила местная полиция, сдетонировала ручная граната, ранив двух охранников и повредив окна и двери здания.

An explosion from a hand grenade hit the headquarters of Iraqi parliament speaker Mohammed Halbousi's Taqaddum party in Baghdad early on Friday wounding two guards.#Baghdad | #Iraqhttps://t.co/aYdSB6ZwBy — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 14, 2022

Аналогичное нападение через несколько часов произошло возле главного офиса другой суннитской партии, «Азм», которой руководит депутат Совета представителей Хамис аль-Ханджар. Жертв и раненых удалось избежать, взрыв нанес лишь незначительный ущерб.

A video shows the moment two suspects throw hand grenades at the headquarters of Iraqi parliament speaker Mohammed al-Halbousi’s Taqaddum party in #Baghdad wounding two guards. #Iraqhttps://t.co/RWsqGAo3Pz pic.twitter.com/aisAgSIq6g — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2022

На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение, а власти страны, как и лидеры обеих политических фракций, пока не прокомментировали случившееся. Атаки предприняты на фоне растущей напряженности в парламенте между проиранскими партиями и блоком популярного в народе шиитского политика Муктады ас-Садра, поддерживаемого и представителями суннитов. Накануне его противники через суд добились временной приостановки полномочий Аль-Халбуси, который при поддержке садристов был переизбран на второй срок, а ранее активно пытались оспорить результаты октябрьского голосования за членов Совета представителей, где потерпели серьезное поражение.

Федеральное агентство новостей /

Причиной является политика Ас-Садра, направленная на искоренение иностранного влияния, в том числе иранского, на внутренние дела Ирака. Его блок, лидируя по количеству мест в парламенте и пользуясь поддержкой суннитских и курдских партий, намерен сформировать правительство большинства, где все министерские посты займут лишь «садристы». Это значительно уменьшит возможности Тегерана продвигать свои национальные интересы за счет лобби в Багдаде. Поэтому поддерживаемые им партии пытаются сорвать или отсрочить любой прогресс при выборах премьера и спикера парламента, за которыми и последует выдвижение кандидатов на посты в кабмине.

Ранее вооруженные проиранские группы уже неоднократно угрожали дестабилизировать обстановку в стране, если их требования о пересмотре результатов октябрьского голосования не будут удовлетворены. Тем не менее пересчет бюллетеней оставил итоги выборов в силе. На этом фоне в Ираке уже произошло несколько инцидентов, которые рассматривались, как попытки союзников Тегерана оказать давление на власти страны.

В частности, последние взрывы, с одной стороны, могут быть ответом проиранских движений суннитским партиям за их поддержку «садристов», а с другой — лишь провокацией, призванной обострить конфликт между соперничающими движениями.