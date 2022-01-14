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Ученые Дубны построили симулятор полетов в космос
Технологии
Ученые Дубны построили симулятор полетов в космос
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 14 января. Объединенный институт ядерных исследований в Дубне получил патент на устройство для моделирования радиационного поля, формирующегося в космическом корабле. Оно полностью моделирует фон, возникающий при полетах в далекий космос и позволит проводить полноценную подготовку к длительным космическим полетам. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области работает порядка 20 предприятий космической промышленности, которые уже активно участвуют в изучении космического пространства. В то же время научно-исследовательская инфраструктура, созданная в регионе, позволяет изучать, моделировать и разрабатывать проекты дальних космических путешествий», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что развитие научной инфраструктуры является одной из приоритетных задач областных властей. Каждый год на нужды и потребности восьми наукоградов, расположенных в Московской области, выделяется более 300 миллионов рублей.

Ранее ФАН приводил данные рейтинга регионов России по науке и развитию технологий. Лидерами в нем стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

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