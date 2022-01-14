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Политолог Бортник назвал ошибку Зеленского, позволяющую РФ легитимно решить вопрос военным путем

Политика
Политолог Бортник назвал ошибку Зеленского, позволяющую РФ легитимно решить вопрос военным путем
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 января. Многие американские аналитики предупреждают, что насаждением авторитаризма в стране Зеленский полностью развязывает руки России даже с точки зрения международного права.

Украинский президент совершает крайне опасную ошибку, пытаясь установить полноценную диктатуру в стране. Тем самым он легитимизирует в глазах мировой общественности любые действия России, направленные на восстановление порядка и спасение демократии на Украине. Еще немного и Москва сможет без оглядки на коллективный запад заняться решением «украинского вопроса» даже военными методами. США и Европа при таком раскладе смогут только одобрить спасательную, гуманитарную операцию РФ на Украине, вместо того, чтобы встать на защиту киевского режима и оказать всестороннюю поддержку.

С таким предупреждением в адрес Банковой в студии телеканала «НАШ» выступил украинский политический эксперт, директор Института украинской политики Руслан Бортник, подчеркнув, что это не только его мнение. Тревожные сигналы из-за политики Зеленского все громче звучат даже из США, хотя там до последнего закрывали глаза на беспредел, устроенный Банковой.

Политолог Бортник назвал ошибку Зеленского, позволяющую РФ легитимно решить вопрос военным путем
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Политолог пытался прокомментировать последнее интервью главы СНБО Алексея Данилова, в котором последний в очередной раз ярко продемонстрировал свою некомпетентность, а заодно показал, как команда президента в действительности относится к таким понятиям как закон и демократия. Бортник отметил, что слова секретаря Совбеза, беспрекословно подчиняющегося президенту, можно расценивать как наглядные признаки формирования авторитарного режима. Владимир Зеленский уже не стесняется открытых заявлений о подавлении свободы слова, мысли, а то и передвижения. Правда за него пока отдуваются сообщники, вроде Данилова. А прикрыть свои преступные намерения они пытаются заезженным тезисом о противостоянии с Россией .

«Это классический тезис. Я много общаюсь с западными аналитиками и часто его слышу. «Все, что ни делается властью, необходимо для противостояния с РФ». А ведь именно Зеленский с Даниловым и прочими на самом деле дестабилизируют ситуацию в стране. Я вот тут недавно общался с американскими аналитиками и мне сказали: Ты понимаешь, что авторитаризм под прикрытием этого тезиса приведет к поражению Украины. Нет легче добычи для России, чем авторитарная Украина. Как только антироссийская Украина становится полностью авторитарной, применение силы, вооруженных сил России легитимизируется, как перед международным сообществом, так и перед российскими гражданами. Мало того, свержение диктатуры любыми методами станет легитимным и для миллионов украинцев, особенно попавших под каток репрессий. Эта ошибка Зеленского в буквальном смысле позволяет России легитимно решить украинский вопрос военным путем», — предупредил политолог.

Бортник добавил, что украинский гарант уже слишком слетел с тормозов, раз уж о его диктаторских замашках заговорили серьезные эксперты в США. Ему осталось только запретить любые акции протеста и объявить всех несогласных с его политикой врагами народа и предателями. После этого даже самые заинтересованные лоббисты Киева в США будут вынуждены призвать к усмирению украинского политикума или как минимум закрыть глаза на то, как эту проблему решают другие.

Ранее политолог Погребинский обратил внимание на мощный удар России по идеологии Киева на переговорах с США.

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Все новости / Политика / Политолог Бортник назвал ошибку Зеленского, позволяющую РФ легитимно решить вопрос военным путем
украина россия сша зеленский авторитаризм
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