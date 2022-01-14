Политолог Бортник назвал ошибку Зеленского, позволяющую РФ легитимно решить вопрос военным путем

Киев, 14 января. Многие американские аналитики предупреждают, что насаждением авторитаризма в стране Зеленский полностью развязывает руки России даже с точки зрения международного права.

Украинский президент совершает крайне опасную ошибку, пытаясь установить полноценную диктатуру в стране. Тем самым он легитимизирует в глазах мировой общественности любые действия России, направленные на восстановление порядка и спасение демократии на Украине. Еще немного и Москва сможет без оглядки на коллективный запад заняться решением «украинского вопроса» даже военными методами. США и Европа при таком раскладе смогут только одобрить спасательную, гуманитарную операцию РФ на Украине, вместо того, чтобы встать на защиту киевского режима и оказать всестороннюю поддержку.

С таким предупреждением в адрес Банковой в студии телеканала «НАШ» выступил украинский политический эксперт, директор Института украинской политики Руслан Бортник, подчеркнув, что это не только его мнение. Тревожные сигналы из-за политики Зеленского все громче звучат даже из США, хотя там до последнего закрывали глаза на беспредел, устроенный Банковой.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Политолог пытался прокомментировать последнее интервью главы СНБО Алексея Данилова, в котором последний в очередной раз ярко продемонстрировал свою некомпетентность, а заодно показал, как команда президента в действительности относится к таким понятиям как закон и демократия. Бортник отметил, что слова секретаря Совбеза, беспрекословно подчиняющегося президенту, можно расценивать как наглядные признаки формирования авторитарного режима. Владимир Зеленский уже не стесняется открытых заявлений о подавлении свободы слова, мысли, а то и передвижения. Правда за него пока отдуваются сообщники, вроде Данилова. А прикрыть свои преступные намерения они пытаются заезженным тезисом о противостоянии с Россией .

«Это классический тезис. Я много общаюсь с западными аналитиками и часто его слышу. «Все, что ни делается властью, необходимо для противостояния с РФ». А ведь именно Зеленский с Даниловым и прочими на самом деле дестабилизируют ситуацию в стране. Я вот тут недавно общался с американскими аналитиками и мне сказали: Ты понимаешь, что авторитаризм под прикрытием этого тезиса приведет к поражению Украины. Нет легче добычи для России, чем авторитарная Украина. Как только антироссийская Украина становится полностью авторитарной, применение силы, вооруженных сил России легитимизируется, как перед международным сообществом, так и перед российскими гражданами. Мало того, свержение диктатуры любыми методами станет легитимным и для миллионов украинцев, особенно попавших под каток репрессий. Эта ошибка Зеленского в буквальном смысле позволяет России легитимно решить украинский вопрос военным путем», — предупредил политолог.

Бортник добавил, что украинский гарант уже слишком слетел с тормозов, раз уж о его диктаторских замашках заговорили серьезные эксперты в США. Ему осталось только запретить любые акции протеста и объявить всех несогласных с его политикой врагами народа и предателями. После этого даже самые заинтересованные лоббисты Киева в США будут вынуждены призвать к усмирению украинского политикума или как минимум закрыть глаза на то, как эту проблему решают другие.

Ранее политолог Погребинский обратил внимание на мощный удар России по идеологии Киева на переговорах с США.