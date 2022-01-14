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Песков: Путин проинформирован об итогах переговоров России и США

Политика
Песков: Путин проинформирован об итогах переговоров России и США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 14 января. Президента России Владимира Путина проинформировали об итогах переговоров РФ и США. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства в курсе об итогах переговоров по предложениям гарантий безопасности, которые представила Россия для обсуждения с США и НАТО.

«Россия ждет письменных формулировок от оппонентов по итогам переговоров, после этого будет проведен тщательный анализ», — рассказал Песков РИА Новости.

Ранее в Женеве состоялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, где затронули вопрос отказа Североатлантического альянса от расширения. Позже в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, США пообещали дать Москве свой ответ по гарантиям безопасности в письменной форме на следующей неделе.

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