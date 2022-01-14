Ливийский флаг на Марсе: активисты распространили необычное фото в Twitter

Гат, 14 января. Активисты социальных сетей распространили необычные фотографии, на которых астронавт в скафандре якобы водружает флаг Ливии на поверхности далекой планеты.

Изображения вызвали массовый интерес и быстро разбежались по Сети. Как оказалось, группа находчивых людей использовала необычную природу своей родной страны для проведения постановочной съемки.

«Марс в Ливийской пустыне», — так подписал снимок молодой человек по имени Мостафа Мохмед.

1/2#المريخ في الصحراء الليبية

هذه المنطقة الصخرية والمشابهة لتضاريس كوكب المريخ، والواقعة بالقرب من مدينة غات والمعروفة بـ(تنسو) والتي تعتبر واحدةً من المناطق الغريبة الموجودة في الجنوب الليبي لكن هذه المنطقة المتنوعة بالتشكيلات الصخرية المميزة توحي بأننا حقا في كوكب المريخ pic.twitter.com/HKzbSA8ktA — Mostafa Mohmed (@Belsenoun) January 13, 2022

Согласно комментарию к изображению, фотографии выполнены в скалистом районе Тэнсу, расположенном недалеко от южного города Гат у границы с Алжиром. По своему ландшафту это одно из самых удивительных и колоритных мест в стране. Находясь здесь, сообщает активист, можно и вправду предположить, что ты оказался на Марсе.

«Для пущей убедительности мы спроектировали скафандр астронавта и выбрали для съемки время до восхода солнца, когда местная природа соединяется со звездным небом. На самом же деле мы прибыли «на Марс» заранее, используя вместо космических кораблей полноприводные автомобили», — добавил молодой человек у себя на странице.

До начала вооруженного конфликта Ливия привлекала массы туристов не только ввиду своего богатого многовекового культурного наследия, но и благодаря живописной природе. Для путешествия по скалистой пустыне местные операторы организовывали специальные туры на внедорожниках, которые длились до нескольких дней и включали в себя посещение различных достопримечательностей.

В октябре 2021 года группа европейских туристов впервые за десять лет совершила экскурсию по ливийским местам. Отдыхающие начали маршрут с района Ваззан на юго-западной границе с Тунисом.