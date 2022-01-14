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Ливийский флаг на Марсе: активисты распространили необычное фото в Twitter

Весь мир
Ливийский флаг на Марсе: активисты распространили необычное фото в Twitter
pixabay.com/PD  / 

Гат, 14 января. Активисты социальных сетей распространили необычные фотографии, на которых астронавт в скафандре якобы водружает флаг Ливии на поверхности далекой планеты.

Изображения вызвали массовый интерес и быстро разбежались по Сети. Как оказалось, группа находчивых людей использовала необычную природу своей родной страны для проведения постановочной съемки.

«Марс в Ливийской пустыне», — так подписал снимок молодой человек по имени Мостафа Мохмед.

 

 

Согласно комментарию к изображению, фотографии выполнены в скалистом районе Тэнсу, расположенном недалеко от южного города Гат у границы с Алжиром. По своему ландшафту это одно из самых удивительных и колоритных мест в стране. Находясь здесь, сообщает активист, можно и вправду предположить, что ты оказался на Марсе.

«Для пущей убедительности мы спроектировали скафандр астронавта и выбрали для съемки время до восхода солнца, когда местная природа соединяется со звездным небом. На самом же деле мы прибыли «на Марс» заранее, используя вместо космических кораблей полноприводные автомобили», — добавил молодой человек у себя на странице.

До начала вооруженного конфликта Ливия привлекала массы туристов не только ввиду своего богатого многовекового культурного наследия, но и благодаря живописной природе. Для путешествия по скалистой пустыне местные операторы организовывали специальные туры на внедорожниках, которые длились до нескольких дней и включали в себя посещение различных достопримечательностей.

В октябре 2021 года группа европейских туристов впервые за десять лет совершила экскурсию по ливийским местам. Отдыхающие начали маршрут с района Ваззан на юго-западной границе с Тунисом.

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ливия
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