Россиянам рассказали, почему ипотека может быть выгоднее накоплений

Москва, 14 января. Покупка квартиры в ипотеку имеет ряд преимуществ перед накоплениями для приобретения жилья. Об этом говорится в докладе аналитиков компании «Метриум», основанных на данных Росстата.

Согласно официальной статистике, средний доход жителя Москвы в 2021 году составил 81,7 тысячи рублей, а прожиточный минимум — 18 тысяч. Стоимость квартиры в новостройке на конец года составляла в среднем 12,8 млн рублей. При таких цифрах семья из двух человек может ежемесячно откладывать 127,4 тысячи рублей и собрать нужную сумму через восемь с половиной лет.

Однако такой вариант возможен только при наличии собственного жилья. При аренде копить на собственную квартиру придется 12 лет и два месяца. В то же время известно, что основная часть россиян откладывать около половины семейного дохода — 63,7 тысячи рублей. В таком случае на квартиру придется копить 16 лет и восемь месяцев.

Аналитики также подсчитали, сколько придется копить россиянам на первоначальный взнос ипотеки, составляющий порядка 20% от стоимости жилья. Как выяснилось, для этого семье потребуется от года и четырех месяцев до трех лет и семи месяцев. При первом взносе в 2,6 млн рублей и сроке кредита в 21 год по ставке 9,58% ежемесячный платеж составит 94,5 тысячи рублей.

По словам риелторов, главное преимущество ипотеки — быстрый переезд в собственную квартиру. Они также назвали мифом размышления о том, что семья, оформившая ипотеку, вынуждена отказаться от привычного образа жизни. Эксперты посоветовали россиянам руководствоваться правилом эффективной экономии.

Наступивший год обещает стать довольно непростым для рынка недвижимости, так как цены на жилье сейчас зависят сразу от ряда факторов. Экономист Ринат Хасанов ранее в беседе с ФАН рассказал, чего ждать покупателям и продавцам от рынка в 2022 году.