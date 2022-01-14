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Бывшая жена Гогена Солнцева пожаловалась, что шоумен не позволяет ей общаться с внуками

Шоу-бизнес
Бывшая жена Гогена Солнцева пожаловалась, что шоумен не позволяет ей общаться с внуками
instagram.com  /  @solntcev

Москва, 14 января. Экс-жена шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович поделилась новыми деталями конфликта с бывшим мужем. Она уверена, что внуки считают ее мертвой.

Гоген Солнцев неожиданно вновь женился спустя неделю после развода с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Избранницей эпатажного шоумена стала ее дочь Полина. Вскоре атмосфера между бывшими влюбленными накалилась: на Новый год Терешкович уже не смогла встретиться с внуками. По ее словам, Солнцев пытался спустить ее с лестницы и начал ограничивать общение детей жены с бабушкой.

«Раньше мы с ними почти каждый день разговаривали по мобильному телефону, обсуждали разные новости. А теперь я даже не могу дозвониться до них. Соседка передала им от меня привет, а они от нее шарахаться начали. «Разве Катя не умерла? Мама сказала молиться об упокоении ее души!» — пожаловалась Терешкович в комментарии изданию «Собеседник».

Экс-жена шоумена уверена, что бывший супруг и родная дочь предали ее. Она призналась. что не знает, как жить дальше в сложившейся ситуации.

Недавно разведенный Солнцев посочувствовал музыканту Григорию Лепсу, который также стал холостяком накануне новогодних праздников. Шоумен рассказал, что ждет артиста после расставания с женой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Гогена Солнцева пожаловалась, что шоумен не позволяет ей общаться с внуками
отношения солнцев Терешкович
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