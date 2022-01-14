Пандемия и удаленная работа побудили канадцев покинуть большие города

Оттава, 13 января. Процесс оттока населения из городов ускорился на второй год пандемии коронавируса в Канаде. Об этом сообщает Национальное статистическое агентство Канады.

Canada's urban exodus picked up steam into the second year of the COVID-19 pandemic, with tens of thousands of people leaving Toronto and Montreal for smaller cities or rural areas, official data showed https://t.co/QsrKY1eUB9 — Reuters (@Reuters) January 14, 2022

Результаты исследования показали, что десятки тысяч людей покидают Торонто и Монреаль для жизни в более маленьких городах или сельской местности. Свыше 64 тысяч жителей Торонто переехали в другие районы провинции Онтарио в период с середины 2020 года по июнь 2021 — на 14% больше, чем в предыдущий 12-месячный период. Еще 6600 человек полностью покинули Онтарио.

Монреаль, второй по величине город Канады, потерял почти 40 тысяч жителей, переехавших в разные районы Квебека. Около 3600 канадцев полностью переместились в другую провинцию.

New Housing Price Index, November 2021: Nationally, new home prices increased 0.8% in November—continuing the string of monthly increases since May 2020. https://t.co/iK284U9UkM pic.twitter.com/V9OZP0GH2m — Statistics Canada (@StatCan_eng) January 5, 2022

Пандемия COVID-19 и распространение удаленной работы побудили десятки тысяч граждан Канады покинуть крупные и дорогие города в поиске более дешевого жилья в маленьких населенных пунктах, коттеджных центрах и прибрежных районах.

Данная тенденция рурализации стала причиной жилищного бума по всей стране, вследствие которого цены на жилье стали резко расти в пригородах и маленьких городках. Это стало поводом для беспокойства среди местных жителей, которые столкнулись с серьезной ценовой конкуренцией из-за непомерно высокой стоимости недвижимой собственности.

Спустя да года после начала пандемии типичный дом в Канаде стоит в среднем 624 тысячи долларов — на 34% больше, чем в марте 2020 года.