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Пандемия и удаленная работа побудили канадцев покинуть большие города

Весь мир
Пандемия и удаленная работа побудили канадцев покинуть большие города
Global Look Press  /  Katherine Cheng/Keystone Press Agency

Оттава, 13 января. Процесс оттока населения из городов ускорился на второй год пандемии коронавируса в Канаде. Об этом сообщает Национальное статистическое агентство Канады.

Результаты исследования показали, что десятки тысяч людей покидают Торонто и Монреаль для жизни в более маленьких городах или сельской местности. Свыше 64 тысяч жителей Торонто переехали в другие районы провинции Онтарио в период с середины 2020 года по июнь 2021 — на 14% больше, чем в предыдущий 12-месячный период. Еще 6600 человек полностью покинули Онтарио.

Монреаль, второй по величине город Канады, потерял почти 40 тысяч жителей, переехавших в разные районы Квебека. Около 3600 канадцев полностью переместились в другую провинцию.

Пандемия COVID-19 и распространение удаленной работы побудили десятки тысяч граждан Канады покинуть крупные и дорогие города в поиске более дешевого жилья в маленьких населенных пунктах, коттеджных центрах и прибрежных районах.

Данная тенденция рурализации стала причиной жилищного бума по всей стране, вследствие которого цены на жилье стали резко расти в пригородах и маленьких городках. Это стало поводом для беспокойства среди местных жителей, которые столкнулись с серьезной ценовой конкуренцией из-за непомерно высокой стоимости недвижимой собственности.

Спустя да года после начала пандемии типичный дом в Канаде стоит в среднем 624 тысячи долларов — на 34% больше, чем в марте 2020 года.

«В краткосрочный период города и густонаселенные местности переживут трудные времена, пока человечество будет искать способы вернуться на работу и к прежнему ритму жизни в условиях угрозы смертельного заболевания», — отметила директор Торонтского университета Шона Брайл.

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