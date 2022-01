Пандемия и удаленная работа побудили канадцев покинуть большие города

Оттава, 13 января. Процесс оттока населения из городов ускорился на второй год пандемии коронавируса в Канаде. Об этом сообщает Национальное статистическое агентство Канады.

Canada's urban exodus picked up steam into the second year of the COVID-19 pandemic, with tens of thousands of people leaving Toronto and Montreal for smaller cities or rural areas, official data showed https://t.co/QsrKY1eUB9