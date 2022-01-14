Читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию

Лондон, 14 января. Читатели британской газеты Daily Express считают, что НАТО ведет себя лицемерно по отношению к России, используя неуместные доводы по вопросу размещения на Украине западных военных.

Британцы отреагировали на заявление о вероятности появления российских ракет и военных баз на Кубе и в Венесуэле. По их словам, после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва не может исключать развертывание инфраструктуры за пределами Европы, доводы НАТО по поводу переброски военных на Украину выглядят глупо.

«Американцам нечего делать на Украине. Вся Центральная Европа приветствует эту возможность показать Штатам, насколько они высокомерны и глупы», — написал один из пользователей.

Жители Британии призвали Североатлантический альянс оставить в покое Киев и не злить Россию. Их впечатлило решение Москвы заявить о возможности размещения вооружений в Латинской Америке. Они полагают, что российский лидер Владимир Путин таким образом дал хитрый ответ на попытки НАТО превратить Украину в антироссийский плацдарм.

«Путин играет в игры разума. Стратегически у России нет необходимости размещать ядерное оружие на Кубе», — отметил читатель.

Ранее политологи заявили, что переговоры России и США по гарантиям безопасности произвели неизгладимое впечатление на Киев. Диалог Москвы с представителями Запада заставил украинские власти задуматься об отказе от антироссийской политики.