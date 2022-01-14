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Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»

Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Эр-Рияд, 14 января. Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников высказался о победе своего экипажа на многодневке «Дакар» в зачете грузовиков.

Как отметил пилот, гонка получилась очень сложной и напряженной из-за сложных участков и высокой конкуренции.

«Очень напряженной выдалась гонка. Она совершенно отличается от тех двух, которые проходили здесь. После пролога сразу, без разминки, самые сложные участки с песками. Да, наша команда доминировала, но серьезное соперничество навязал Эдуард Николаев. Очень сложно и напряженно было до конца — нельзя было расслабляться до самого финиша», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды.

Он указал на то, что весь экипаж усиленно трудился над подготовкой новой машины. Гонщик также поблагодарил фанатов, которые переживали и верили в «КАМАЗ-мастер».

«Видел, как болельщики нас поддерживали, всем спасибо, всех люблю, вы большие молодцы. Мы победили вместе с вами. Россия — чемпион!» — резюмировал он.

Ранее гонщик команды International Маурик ван ден Хевель обвинил экипаж «КАМАЗ-мастер» в жульничестве во время выступления на «Дакаре». По его словам, в кабине машины россиян якобы есть некое дополнительное устройство, которое дает дополнительную информацию о маршруте.

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дакар камаз-мастер Дмитрий Сотников
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