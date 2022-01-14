Лия Ахеджакова вспомнила последнюю встречу с умершей вдовой Андрея Мягкова

Москва, 14 января. Советская актриса Лия Ахеджакова прокомментировала новости о смерти народной артистки России Анастасии Вознесенской. Вдова актера Андрея Мягкова скончалась 14 января.

Анастасия Вознесенская ушла из жизни в возрасте 78 лет, накануне первой годовщины со дня смерти Андрея Мягкова. Лия Ахеджакова высказалась о трагическом событии и вспомнила последнюю встречу с артисткой.

«Я последний раз с ней виделась на съемке, один съемочный день. Это было лет 20 назад. Очень жалко», — поделилась актриса в комментарии каналу РЕН-ТВ.

Вознесенская прославилась благодаря работам в фильмах «Майор Вихрь», а также «Вокзал для двоих» и «Вы мне писали». Артистка с 1963 года прожила в браке с бывшим однокурсником Андреем Мягковым, который умер 18 января 2021 года.

ФАН выяснил причину смерти вдовы артиста. Вознесенская скончалась от остановки сердца.