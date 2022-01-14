Альгис Микульскис рассказал о новом ответе США на мифическую «агрессию» России

Санкционный пыл американцев в отношении России требует все новых и новых реализаций. Очередной пакет рестрикций, озвученный нашими западными «партнерами», уже привычно связан с якобы готовящемся «нападении» Москвы на Киев. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис подробно рассматривает этот набор ограничений, некоторые из которых и впрямь беспрецедентны. Напоминаем — статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Похоже, регулярное введение санкций против России стало для политической элиты США чем-то вроде религиозного культа и ничем другим в Белом доме, сенате, конгрессе и Госдепе никто давно уже не занимается. Вот и 12 января на Капитолийском холме была совершена очередная мистерия, в ходе которой жрецы — сенаторы от Демократической партии — представили адептам еще один проект комплекса ограничений, посвященных нашей стране. Повод? Вы не поверите — «Угроза вторжения российских войск на Украину»! Хотя чему тут можно не поверить? Зловещий призрак этого «вторжения» бродит по американским властным коридорам с весны 2014 года, не давая покоя ни начинающим клеркам, ни президентам…

Казалось бы, все идет своим чередом: с некоторых пор санкции стали такой же привычной деталью российского политического пейзажа, как бесконечное нытье «несистемной оппозиции» или мантры, произносимые в адрес Москвы киевским дипломатом Дмитрием Кулебой. Однако нынешний продукт мозговой деятельности «ястребов» из Вашингтона вызвал сдержанные эмоции даже у всегда спокойного главы МИД РФ Сергея Лаврова, фрагмент интервью которого программе «Большая игра» на Первом канале цитирует РИА Новости:

«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете. Это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить».

Так какая же участь была бы уготована Кремлю и всем нам в случае, если бы военные галлюцинации Соединенных Штатов стали реальностью?

ФБА «Экономика сегодня» /

Про отключение России от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT ФАН уже писал. Чувствительно, но не смертельно. Да и само руководство организации о своем отношении к всевозможным попыткам давления на себя сообщало еще 2014 году, в связи с итогами крымского референдума.

Далее — санкции против российского внешнего долга. Болезненно. Грозит, в случае реализации, паникой на финансовом рынке.

«Северный поток — 2»? Уже не срослось. Искра блеснула в головах депутатов верхней палаты американского парламента, и законопроект о новых ограничениях в отношении российского газопровода, предложенный сенатором Тедом Крузом, был отклонен.

Конечно же, не обошлось и без уже набивших оскомину угроз в адрес ключевых банковских учреждений…

Все это привычно и не ново. А вот обещания применить персональные рестрикции против высших должностных лиц государства — премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника генерального штаба вооруженных сил Валерия Герасимова и, главное, президента РФ Владимира Путина — беспрецедентны. И в Москве на них отреагировали соответствующим образом.

Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ТАСС, сравнил этот шаг с заявкой на разрыв отношений:

«Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин был чуть более категоричен:

«Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США. Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают — только разрушают отношения. Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Кстати, Сергей Лавров в уже упомянутом интервью программе «Большая игра» обозначил еще одну вопиющую несуразицу этих «Протоколов сенатских мудрецов». Как оказалось, для начала реализации всех их «зловещих обещаний» России, в общем-то, и необязательно нападать на Украину.

«Там есть даже предложения вводить санкции независимо от того, будет нападение так называемое на Украину или не будет. Просто за то, что не убираем войска со своей территории. При этом американская делегация в Женеве, настаивая на этом, как ключ ко всему остальному, в ответ на наши встречные вопросы заявляла, что они свои вооруженные силы и технику в Европе никуда двигать от наших границ не будут. Это даже не требует никаких комментариев. Это высокомерие высшей степени!» — констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как нетрудно догадаться, на фоне всех событий последних десяти дней свои антироссийские позывы не смогла сдержать и Европа. Главный брюссельский дипломат Жозеп Боррель начал пугать Москву даже раньше, чем американцы явили миру перечень новых воздействий на Россию. Еще 9 января достоянием гласности стали его слова о том, что «любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России».

Так каким же образом нам реагировать на все более наглую риторику Запада? Ответ прост: политику бесконечных уступок мы уже практиковали в конце 80-х и начале «святых» 90-х… Ее итоги оказались, очень мягко говоря, сомнительными. Выводы делайте сами.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.