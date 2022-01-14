«Ася одного его там не оставит»: подруга умершей вдовы Андрея Мягкова рассказала о жизни актерской пары

Ушла из жизни вдова Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская. За ее плечами — десятки ролей, благодаря которым она прославилась на всю страну. Тем не менее, прежде всего, ее вспоминали по «Гаражу» Эльдара Рязанова, в котором актриса талантливо воплотила образ прущего на пролом директора рынка Аллу Кушакову. Своего супруга Андрея Мягкова, брак с которым длился 58 лет, Анастасия Вознесенская пережила всего на 11 месяцев. Подруга артистки — заслуженный работник культуры и бывший директор Музея МХАТ Ирина Корчевникова в беседе с ФАН объяснила, почему смерть Анастасии Вознесенской была предсказуема.

«Настя была таким мозговым центром в семье с Андреем. Было понятно, что уход Андрея повлечет за собой и уход Насти. Невозможно представить Настю без Андрея. Они были, как единое яблоко. Знаете, когда яблоко разрезаешь пополам, то вторая половинка начинает желтеть. Было понятно, что Ася одного его там не оставит. Она должна быть с ним рядом. Она не могла не уйти. Поэтому все это печально, но предсказуемо», — с грустью отметила Ирина Корчевникова.

Кадр из фильма «Вы мне писали...» /

Собеседница ФАН подчеркнула, что пара Мягков и Вознесенская были настолько близки, что своей энергией могли исцелять друг друга.

«С Андреем она была настолько близка, что когда она болела тяжело впервые — несколько лет назад, тяжелейшее заболевание. И тогда врачи ее приговорили, Настю. Но Андрей буквально своей энергией и любовью — и вовсе никаким-то там давлением на врачей или там на верха, которые бы поспособствовали, чтобы ее лечили лучше — нет! А своим постоянным присутствием в клинике, своим постоянным удержанием ее руки в своей руке, он ее вытащил из этого заболевания. И она вышла, еще несколько лет работала полноценно», — поделилась воспоминаниями подруга Вознесенской.

ТАСС / Гердо Владимир

Также Ирина Корчевникова отметила, что у Анастасии Вознесенской был особый дар, сильно выделяющий ее на фоне других актрис.

«Настя — умница большая, знающая много-много-много поэтических произведений и читающая их так, как читали немногие. Потому что она понимала смысл стихотворений Цветаевой, Ахматовой. Она с этим жила. Это не просто так, что я актриса, я выхожу на сцену и я читаю Цветаеву, потому что сегодня имя Цветаевой очень модно. Нет! Это было ее. Это была ее стихия внутренняя», — рассказала заслуженный работник культуры и бывший директор Музея МХАТ.

Кадр из фильма «Гараж» / Prt Scr

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, является выпускницей Школы-студии МХАТ. В 1953 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. Ее супруг ушел из жизни 18 февраля прошлого года.