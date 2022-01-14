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Половина месячной нормы осадков выпала в Волгограде 13 января
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Волгограде 13 января
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 14 января. На Волгоград накануне обрушился сильнейший снегопад. За сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Из-за ухудшения погоды на улицы города и автомагистрали вышли дополнительные снегоуборочные машины, сообщает «Волгоградская правда». За 13 января дорожники израсходовали около 5000 тонн противогололедных реагентов. По данным областной администрации, на региональных и федеральных трассах, а также в муниципалитетах было задействовано около 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Накануне во время поездки в Советский район губернатор Андрей Бочаров оценил состояние магистралей и напомнил водителям о соблюдении особой осторожности во время поездок в условиях снегопада, плохой видимости и неблагоприятной дорожной обстановки.

Ранее ФАН рассказывал о неожиданном снегопаде, прошедшем в Пакистане. Неподготовленность к погодным условиям спровоцировала десятки смертей.

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волгоград снегопад осадки спецтехника
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