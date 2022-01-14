Врач «Спартака» Чернов заявил, что меньше пяти игроков клуба не привились от COVID-19

Москва, 14 января. Меньше пяти футболистов московского клуба «Спартак» не вакцинировались от коронавирусной инфекции. Футболисты красно-белых в пятницу прошли медицинский осмотр в одном из столичных центров.

Как рассказал журналистам врач «Спартака» Глеб Чернов, процент вакцинированных игроков постоянно растет.

«Сейчас мы будем еще вакцинироваться, скорее всего, больше игроков вакцинируется. Сейчас ведется планомерная работа клуба именно с игроками насчет того, что это необходимо», — сказал медик.

По его словам, среди футболистов нет ярых противников вакцинации. Чернов добавил, что все футболисты понимаю важность ситуации.

«Сколько таких футболистов [невакцинированных]? Меньше пяти», — подытожил врач «Спартака».

После первого круга сезона-2021/22 Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, в активе москвичей 23 очка.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартак» Андрей Ещенко завершил спортивную карьеру. По данным пресс-службы красно-белых, 37-летний игрок войдет в тренерский штаб клуба.