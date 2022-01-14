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ВС Йемена начали операцию по освобождению стратегически важного города Хариб

Весь мир
ВС Йемена начали операцию по освобождению стратегически важного города Хариб
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Сана, 14 января. Правительственные войска Йемена при поддержке арабской коалиции ведут ожесточенные бои с повстанцами-хуситами на подступах к городу Хариб, находящемуся на границе провинций Мариб и Шабва. По заявлению командования армии, данный населенный пункт планируется освободить в ближайшее время, однако сейчас разрозненные очаги сопротивления отрядов «Ансар Аллах» продолжают удерживать занятые позиции.

Ранее подразделения вооруженных сил совместно с боевиками «Южного переходного совета» (ЮПС) провели успешные операции к югу от Мариба и вернули под свой контроль территории, находившиеся в руках повстанцев с осени прошлого года. Это позволило армии начать наступление и из освобожденной ранее провинции Шабва, что еще сильнее усложняет положение хуситов, которые теперь ведут здесь бои на два фронта.

Захват Хариба приблизит проправительственные силы к восстановлению контроля над южными округами Мариба. В случае если хуситы уступят данные позиции, вся их группировка в восточной части провинции Эль-Байда окажется под угрозой окружения, что может вынудить отряды «Ансар Аллах» оставить административный центр и отступить в западный округ Эс-Сувайдия.

Как отметили представители армии, большую роль в переходе инициативы к правительственным войскам сыграли массированные авиационные удары коалиции, которая накануне отчиталась об уничтожении 340 повстанцев и 31 единицы военной техники. Всего за истекшие сутки ВВС союзников выполнили 53 боевых вылета, уничтожив в том числе и вертолет, атаковавший подразделения йеменских ВС в Марибе.

Организовать начатую недавно широкомасштабную операцию сразу в нескольких провинциях позволила активизация Объединенных Арабских Эмиратов, которые в 2019-м сократили свое участие в конфликте. Абу-Даби поддерживает силы «Южного переходного совета», ранее действовавшие независимо от войск официально признанного правительства Мансура Хади. Теперь же переброска подконтрольных ЮПС боевиков на помощь армии в центральные районы страны привела к ощутимому перевесу в пользу противников движения «Ансар Аллах».

С другой стороны, очередное смещение линии фронта вспять вновь ставит под угрозу безопасность тех мирных граждан, которые смогли пережить предыдущие бои в прежде тыловых районах. Другую опасность представляют мины, которые хуситы оставляют на дорогах и в зданиях при отступлении. Как сообщается, ранее в освобожденных районах провинций Шабва и Мариб из-за этого погибли несколько человек, а накануне йеменские войска потеряли двоих саперов, обезвреживавших заложенные повстанцами взрывные устройства. На этом фоне местные власти призвали людей избегать грунтовых дорог до окончания операций по разминированию.

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