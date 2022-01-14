Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 17:45
17:44
Общество
Режиссер Месхиев предложил присвоить актрисе Пересильд звание Героя России
17:42
Общество
Обвиненный в насилии принц Эндрю остро отреагировал на лишение воинских званий
17:42
Общество
Гендиректор Автопарка №6 Глухов сравнил ситуацию с вывозом мусора в Москве и Петербурге
17:41
Общество
Потерявшую сына певицу Шинейд О'Коннор госпитализировали после попытки суицида
17:40
Весь мир
Парламент Сенегала призвал ЭКОВАС отказаться от санкций против Мали
17:38
Армия
Миссию воздушной полиции НАТО в Литве усилят истребителями F-16 ВВС Дании
17:36
Общество
Мужчины в медицинских масках оказались более привлекательными для женщин
17:36
Политика
Пауза для перегруппировки: в чем подвох отказа США от новых санкций против «СП-2»
17:33
Спорт
Каттани назвал главную задачу «Спартака» на текущий момент
17:33
Общество
Ростовская область готовится к борьбе с омикрон-штаммом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Созданный американским парикмахером шар из волос попал в Книгу рекордов Гиннесса

Видео

Стилист Стив Уорден из Огайо решил устроить у себя в салоне безотходное производство. Оставшиеся от клиентов волосы он стал собирать в шар. Сперва изделие получилось размером с теннисный мяч. Но американец решил на этом не останавливаться.

Стив установил шар на специально созданную подставку и стал наматывать на него пряди волос, скрепляя их лаком. Для пугающего экспоната он даже выделил отдельное место у себя в салоне. Когда комок достиг внушительных размеров, он попал на выставку в музее диковинок, затем шар продемонстрировали на орландском телевизионном шоу. «Волосатый Колобок» обрел популярность среди местных жителей, и те стали присылать Стиву Уордену собственные волосы. Вес шарообразного исполина в итоге составил 102 килограмма, а диаметр — два метра. Изделие попало в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой клубок человеческих волос.

Предыдущий рекорд, установленный Генри Коффером из Чарльстона, штат Миссури, представлял из себя клубок волос весом 75,7 килограммов. Чтобы собрать материал, у парикмахера ушло 50 лет.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Созданный американским парикмахером шар из волос попал в Книгу рекордов Гиннесса
рекорд волосы
Комментировать