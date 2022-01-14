Созданный американским парикмахером шар из волос попал в Книгу рекордов Гиннесса

Стилист Стив Уорден из Огайо решил устроить у себя в салоне безотходное производство. Оставшиеся от клиентов волосы он стал собирать в шар. Сперва изделие получилось размером с теннисный мяч. Но американец решил на этом не останавливаться.

Стив установил шар на специально созданную подставку и стал наматывать на него пряди волос, скрепляя их лаком. Для пугающего экспоната он даже выделил отдельное место у себя в салоне. Когда комок достиг внушительных размеров, он попал на выставку в музее диковинок, затем шар продемонстрировали на орландском телевизионном шоу. «Волосатый Колобок» обрел популярность среди местных жителей, и те стали присылать Стиву Уордену собственные волосы. Вес шарообразного исполина в итоге составил 102 килограмма, а диаметр — два метра. Изделие попало в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой клубок человеческих волос.

Предыдущий рекорд, установленный Генри Коффером из Чарльстона, штат Миссури, представлял из себя клубок волос весом 75,7 килограммов. Чтобы собрать материал, у парикмахера ушло 50 лет.