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Полузащитник Бакаев высказался о своем будущем в «Спартаке»

  /   Обновлено: 14 января 2022 14:16
Спорт
Полузащитник Бакаев высказался о своем будущем в «Спартаке»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 14 января. Полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России Зелимхан Бакаев высказался о ситуации с продолжением карьеры.

По словам 25-летнего футболиста, он хочет остаться в рядах красно-белых.

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Дай бог. Хочу ли я остаться? Конечно», — передает слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что руководство московского клуба на данный момент не приняло решение о продлении контракта с полузащитником Бакаевым.

В сезоне-2021/22 Бакаев сыграл в 23 матчах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Бакаев рассчитывает на удвоенное повышение зарплаты в «Спартаке». Согласно действующему контракту, годовая зарплата хавбека составляет миллион евро в год.

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футбол спартак Зелимхан Бакаев
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