Эфир: Политолог Межевич обсуждает в эфире медиацентра «Патриот» диалог России и США по безопасности

Санкт-Петербург, 14 января. Политолог Николай Межевич подводит итоги переговоров Российской Федерации и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в Женеве во время пресс-конфереции в медиацентре «Патриот».

Эфир эксперта начался 14 января в 14:00 в Медиагруппе «Патриот». Руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН рассказывает, чего добилась российская сторона на переговорах с США, пойдет ли НАТО на уступки Москвы и как должны выглядеть гарантии Североатлантического альянса.

Помимо этого, политолог прокомментировал резкую реакцию Запада на миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане. Он также высказывается о распаде СССР и катастрофическом подъеме заболеваемости коронавирусом по всему миру.