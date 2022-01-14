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Эфир: Политолог Межевич обсуждает в эфире медиацентра «Патриот» диалог России и США по безопасности

  /   Обновлено: 14 января 2022 14:14
Политика
Эфир: Политолог Межевич обсуждает в эфире медиацентра «Патриот» диалог России и США по безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 января. Политолог Николай Межевич подводит итоги переговоров Российской Федерации и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в Женеве во время пресс-конфереции в медиацентре «Патриот».

Эфир эксперта начался 14 января в 14:00 в Медиагруппе «Патриот». Руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН рассказывает, чего добилась российская сторона на переговорах с США, пойдет ли НАТО на уступки Москвы и как должны выглядеть гарантии Североатлантического альянса.

Помимо этого, политолог прокомментировал резкую реакцию Запада на миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане. Он также высказывается о распаде СССР и катастрофическом подъеме заболеваемости коронавирусом по всему миру.

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