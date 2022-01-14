Лавров словами «мы вежливые люди» допустил присоединение Казахстана к Союзному государству

Москва, 14 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал возможность присоединения Казахстана к Союзному государству с Белоруссией.

По словам главы внешнеполитического ведомства, российский и белорусский народы — вежливые люди. Таким образом он дал понять, что РФ не будет против присоединения Казахстана к Союзному государству.

Также Лавров подчеркнул, что у Москвы нет привычки заставлять другие государства делать что-то насильственным путем.

Ранее сообщалось, что Российской Федерации максимально выгоден стабильный сосед, у которого с ней самая большая по протяженности граница. К такому выводу пришел политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.