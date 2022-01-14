Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 14:45
14:44
Шоу-бизнес
Бывшая жена Гогена Солнцева пожаловалась, что шоумен не позволяет ей общаться с внуками
14:43
Происшествия
Сотрудник ГИБДД застрелил водителя во время погони в городе Балей
14:39
Весь мир
Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве
14:39
Шоу-бизнес
Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
14:37
Происшествия
Посольство РФ отправило запрос в МВД Казахстана о расследовании смерти россиянки
14:36
Политика
Читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию
14:35
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»
14:29
Происшествия
Ушедший на второй круг рейс Алма-Ата — Москва благополучно приземлился в Шереметьево
14:28
Общество
Лия Ахеджакова вспомнила последнюю встречу с умершей вдовой Андрея Мягкова
14:27
Происшествия
Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Свидетель Пугачевой на свадьбе с Киркоровым Тухтамышев умер на 70-м году жизни

Общество
Свидетель Пугачевой на свадьбе с Киркоровым Тухтамышев умер на 70-м году жизни
facebook.com  /  Талгат Тухтамышев

Москва, 14 января. Гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал» Талгат Тухтамышев, который был свидетелем на свадьбе артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, умер. Ему было 69 лет.

Смерть музыканта подтвердил директор солиста группы «Рецитал» Александра Левшина Али Левшин. Что стало причиной кончины гитариста, не сообщается.

«Мне передали, что его, к сожалению, не стало», — сообщил Левшин в беседе с Пятым каналом.

Тухтамышев дружил с Примадонной. Она пригласила его на свадьбу с Киркоровым в качестве свидетеля. Артистка пока не комментировала смерть приятеля.

На днях внезапно умер телеведущий Михаил Зеленский. По предварительным данным, 46-летний журналист скончался от инсульта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Свидетель Пугачевой на свадьбе с Киркоровым Тухтамышев умер на 70-м году жизни
смерть пугачева тухтамышев
Комментировать