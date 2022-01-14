Свидетель Пугачевой на свадьбе с Киркоровым Тухтамышев умер на 70-м году жизни

Москва, 14 января. Гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал» Талгат Тухтамышев, который был свидетелем на свадьбе артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, умер. Ему было 69 лет.

Смерть музыканта подтвердил директор солиста группы «Рецитал» Александра Левшина Али Левшин. Что стало причиной кончины гитариста, не сообщается.

«Мне передали, что его, к сожалению, не стало», — сообщил Левшин в беседе с Пятым каналом.

Тухтамышев дружил с Примадонной. Она пригласила его на свадьбу с Киркоровым в качестве свидетеля. Артистка пока не комментировала смерть приятеля.

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