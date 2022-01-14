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Испанская деревушка находится под угрозой разрушения из-за нависшего камня

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Деревня Ос-де-Балагер находится у самого подножия скалы. Недавно на горе образовалась трещина, из-за чего ее верхушка в виде огромного камня угрожающе нависла над строениями.

Жители деревушки, состоящей из десяти домов, в последнее время боятся смотреть наверх. На макушке скалы высотой 33 метра находится отделившийся булыжник размером восемь на десять метров. В любой момент он может сорваться вниз, причинив селению непоправимые потери.

«Если скала обрушится, то камни разрушат фермы и остальные строения, которые находятся под горой. А также они могут достичь дороги, которая проходит через деревню, и даже домов, стоящих на окраине», — считает мэр деревни Ос-де-Балагер Эстефания Руфах.

Подобный инцидент уже происходил в деревне в 2019 году. Тогда камень, правда меньших размеров, упал на дом местного жителя, значительно повредив постройку. Движение исполина обнаружили ремонтники, которые устанавливали георешетку для укрепления склонов. Сейчас они планируют зафиксировать на булыжнике датчик, способный фиксировать перемещение породы. 

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испания гора камень
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