Онкобольная Александра Яковлева обратилась к прооперированному Леониду Куравлеву

Москва, 14 января. Тяжелобольная актриса Александра Яковлева, узнав о недуге коллеги Леонида Куравлева, обратилась к нему. Она пожелала скорейшего выздоровления звезде фильма «Иван Васильевич меняет профессию», которого недавно прооперировали.

Некоторое время назад артистка сама перенесла хирургическое вмешательство, поэтому прекрасно понимает, как нужна поддержка. Кинодива обратилась к Куравлеву, отметив, что заболевание актера сравнимо с раком.

«Капец, это же почти онкология! Я хочу ему пожелать сильных врачей. Это самое главное в выздоровлении. Я это прочувствовал на себе», — заявила знаменитость в разговоре с «КП — Петербург».

Она уверена, что актер обязательно поправится. По ее мнению, чувство юмора и красота души помогут ему справиться с недугом. Куравлев придет в нормальное состояние, убеждена Яковлева.

Врачи при этом опасаются за состояние актера, у которого выявили серьезное поражение головного мозга. Кроме проблем с речью и памятью, Куравлеву тяжело дышать.