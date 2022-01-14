Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской

В Москве на 79-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России и вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Ее дебют в кино состоялся в 1966 году, а большую известность ей принесла роль в мини-сериале «Майор Вихрь». ФАН вспоминает яркие образы актрисы на экране.
«Майор Вихрь» (1967)
В сериале, снятом по одноименной повести Юлиана Семенова, молодая актриса сыграла главную роль. Ей достался образ Ани, радистки из группы советских разведчиков, которой предстоит помешать планам фашистов по уничтожению польского Кракова. Вместе с артисткой основные роли исполнили Вадим Бероев, Виктор Павлов и Александр Ширвиндт.
«Садись рядом, Мишка» (1977)
Пронзительная драма, основанная на автобиографической повести Юрия Германа, рассказывает о блокадном Ленинграде. В центре сюжета — семилетний Мишка Афанасьев, решающий вместе с друзьями Геной и Леночкой выступать с концертами в военных госпиталях, чтобы поддержать раненых солдат. В светлой и доброй картине Вознесенская сыграла маму последних двоих.
«Вы мне писали...» (1977)
Главные роли в драме Аиды Манасаровой исполнили супруги в реальной жизни — Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков. История крутится вокруг ведущего телепередачи Юрия Звягина, получающего сотни писем от зрителей. В одном из таких он находит загадочные строки: «Вы один можете мне помочь...». Герой решает во что бы то ни стало отыскать автора послания, Нину Журавлеву, и отправляется в провинциальный городок.
«Утренний обход» (1979)
Картина о врачебных буднях вновь свела в кадре Вознесенскую и Мягкова. Последнему досталась центральная роль — талантливого кардиолога Льва Нечаева, живущего заботами своих пациентов, но растерявшего самого себя. Мечты и надежды доктором давно позабыты — на первом месте в его жизни только работа. Несмотря на то, что Вознесенская сыграла в ленте второстепенную роль — сокурсницы доктора Клары — она все же была яркой.
«Оглянись!..» (1983)
В семейной драме артистке досталась зрелая роль — матери сына-подростка, отношения с которым после смерти отца стали холодными. Мальчик вспоминает обо всех обидах и начинает мстить всем подряд — матери, отчиму, окружающим, и пропасть между родными людьми становится все больше. В роли трудного сына выступил Дмитрий Щеглов, персонажей второго плана воплотили Олег Табаков, Андрей Мягков и Леонид Неведомский.