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Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской

  /   Обновлено: 14 января 2022 16:01
Шоу-бизнес
Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
Кадр из фильма «Вы мне писали...»  / 

В Москве на 79-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России и вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Ее дебют в кино состоялся в 1966 году, а большую известность ей принесла роль в мини-сериале «Майор Вихрь». ФАН вспоминает яркие образы актрисы на экране.

«Майор Вихрь» (1967)

Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
Кадр из фильма «Майор «Вихрь» /

В сериале, снятом по одноименной повести Юлиана Семенова, молодая актриса сыграла главную роль. Ей достался образ Ани, радистки из группы советских разведчиков, которой предстоит помешать планам фашистов по уничтожению польского Кракова. Вместе с артисткой основные роли исполнили Вадим Бероев, Виктор Павлов и Александр Ширвиндт.

«Садись рядом, Мишка» (1977)

Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
Кадр из фильма «Садись рядом, Мишка» /

Пронзительная драма, основанная на автобиографической повести Юрия Германа, рассказывает о блокадном Ленинграде. В центре сюжета — семилетний Мишка Афанасьев, решающий вместе с друзьями Геной и Леночкой выступать с концертами в военных госпиталях, чтобы поддержать раненых солдат. В светлой и доброй картине Вознесенская сыграла маму последних двоих.

«Вы мне писали...» (1977)

Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
Кадр из фильма «Вы мне писали...» /

Главные роли в драме Аиды Манасаровой исполнили супруги в реальной жизни — Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков. История крутится вокруг ведущего телепередачи Юрия Звягина, получающего сотни писем от зрителей. В одном из таких он находит загадочные строки: «Вы один можете мне помочь...». Герой решает во что бы то ни стало отыскать автора послания, Нину Журавлеву, и отправляется в провинциальный городок.

«Утренний обход» (1979)

Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
Кадр из фильма «Утренний обход» /

Картина о врачебных буднях вновь свела в кадре Вознесенскую и Мягкова. Последнему досталась центральная роль — талантливого кардиолога Льва Нечаева, живущего заботами своих пациентов, но растерявшего самого себя. Мечты и надежды доктором давно позабыты — на первом месте в его жизни только работа. Несмотря на то, что Вознесенская сыграла в ленте второстепенную роль — сокурсницы доктора Клары — она все же была яркой.

«Оглянись!..» (1983)

Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
Кадр из фильма «Оглянись!» /

В семейной драме артистке досталась зрелая роль — матери сына-подростка, отношения с которым после смерти отца стали холодными. Мальчик вспоминает обо всех обидах и начинает мстить всем подряд — матери, отчиму, окружающим, и пропасть между родными людьми становится все больше. В роли трудного сына выступил Дмитрий Щеглов, персонажей второго плана воплотили Олег Табаков, Андрей Мягков и Леонид Неведомский.

Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Шоу-бизнес / Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
кино актриса андрей мягков фильмы актеры анастасия вознесенская
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