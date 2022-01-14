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Нападающий «Химок» Алиев выкупил свой контракт и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»

Спорт
Нападающий «Химок» Алиев выкупил свой контракт и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск»
Prt Scr youtube.com  /  Официальный канал ФК Химки

Хабаровск, 14 января. Российский форвард «Химок» Камран Алиев выкупил свой контракт у подмосковного клуба и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск».

Как отмечает «Чемпионат», нападающий провел первый круг сезона-2021/22 в аренде в клубе «СКА-Хабаровск». Он сыграл в 17 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

Алиев является воспитанником «Химок». Срок контракта 23-летнего игрока с клубом из Подмосковья истекал летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что легенда футбола Юрий Жирков заключил контракт с «Химками» на правах свободного агента. Последним клубом Жиркова был петербургский «Зенит». Летом 2021 года руководство сине-бело-голубых не стало продлевать контракт с возрастным защитником.

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химки ска-хабаровск Камран Алиев
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