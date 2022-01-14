Нострадамус описал жуткое знамение, предсказывающее начало третьей мировой войны

Москва, 14 января. Человечество сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году оказалась во власти страха перед новым масштабным конфликтом. Начало третьей мировой войны в прошлом не раз предрекали знаменитые предсказатели.

Так, одним из наиболее ранних считается пророчество Нострадамуса. Он описал жуткое знамение, предсказывающее начало третьей мировой войны. По его словам, конфликт вспыхнет после катаклизма, который будет спровоцирован близким прохождением к Земле кометы или крупного астероида.

Отмечается, что сразу после этого большую часть Европы захватит альянс китайско-восточных армий. В тревожном предсказании Нострадамуса говорится, что агрессор нападет с Востока. Стоит подчеркнуть, что во времена пророка, к восточным относились территории Малой Азии, Месопотамии, Индии и Китая. При этом Россию европейские ученые считали северным государством. В одном из текстов Нострадамус дважды сообщает, что «грядет катаклизм», после которого Европу ждет крах из-за «Восточного Короля».

Ранее сообщалось, что пророки Ванга и Нострадамус предсказали человечеству ряд событий, которые произойдут в текущем году. Отмечается, что некоторые из них уже сбылись, в том числе касающиеся России и соседствующих с ней государств.