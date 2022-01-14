Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 14:44
14:44
Шоу-бизнес
Бывшая жена Гогена Солнцева пожаловалась, что шоумен не позволяет ей общаться с внуками
14:43
Происшествия
Сотрудник ГИБДД застрелил водителя во время погони в городе Балей
14:39
Весь мир
Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве
14:39
Шоу-бизнес
Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
14:37
Происшествия
Посольство РФ отправило запрос в МВД Казахстана о расследовании смерти россиянки
14:36
Политика
Читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию
14:35
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»
14:29
Происшествия
Ушедший на второй круг рейс Алма-Ата — Москва благополучно приземлился в Шереметьево
14:28
Общество
Лия Ахеджакова вспомнила последнюю встречу с умершей вдовой Андрея Мягкова
14:27
Происшествия
Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нострадамус описал жуткое знамение, предсказывающее начало третьей мировой войны

Армия
Нострадамус описал жуткое знамение, предсказывающее начало третьей мировой войны
wikipedia.org  /  César de Notre-Dame / Public Domain

Москва, 14 января. Человечество сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году оказалась во власти страха перед новым масштабным конфликтом. Начало третьей мировой войны в прошлом не раз предрекали знаменитые предсказатели.

Так, одним из наиболее ранних считается пророчество Нострадамуса. Он описал жуткое знамение, предсказывающее начало третьей мировой войны. По его словам, конфликт вспыхнет после катаклизма, который будет спровоцирован близким прохождением к Земле кометы или крупного астероида.

Отмечается, что сразу после этого большую часть Европы захватит альянс китайско-восточных армий. В тревожном предсказании Нострадамуса говорится, что агрессор нападет с Востока. Стоит подчеркнуть, что во времена пророка, к восточным относились территории Малой Азии, Месопотамии, Индии и Китая. При этом Россию европейские ученые считали северным государством. В одном из текстов Нострадамус дважды сообщает, что «грядет катаклизм», после которого Европу ждет крах из-за «Восточного Короля».

Ранее сообщалось, что пророки Ванга и Нострадамус предсказали человечеству ряд событий, которые произойдут в текущем году. Отмечается, что некоторые из них уже сбылись, в том числе касающиеся России и соседствующих с ней государств.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Нострадамус описал жуткое знамение, предсказывающее начало третьей мировой войны
война нострадамус европа предсказание
Комментировать