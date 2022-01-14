Политолог Погребинский: Россия нанесла неожиданный удар по идеологии Киева на переговорах с США

Киев, 14 января. Переговоры России и США по гарантиям безопасности произвели неизгладимое впечатление на украинскую власть и заставили крепко задуматься об отказе от антироссийской политики.

Русофобская идеология современной Украины получила мощный и совершенно неожиданный для власти удар. Причем нанес его сам факт переговоров на столь высоком уровне, где первую скрипку играла именно Россия, задвинув США на второстепенные роли.

О странном эффекте саммита Россия-НАТО в Киеве в беседе с политологом Александром Сосновский рассказал его украинский коллега, политический эксперт и аналитик Михаил Погребинский, подчеркнув, что даже неудачные с точки зрения поставленных задач переговоры принесли много пользы. Он отметил, что атмосфера страха и удивления на Банковой воцарилась еще после событий в Казахстане и начала миротворческой операции ОДКБ.

Украинские политики и подконтрольные власти медиа активно разгоняли нарративы западных СМИ о «вторжении в Казахстан». У Зеленского громко заявляли, что, мол, всегда знали и предупреждали о воинственных намерениях Москвы и предсказывали чуть ли не оккупацию Казахстана. Через несколько дней операция ОДКБ успешно завершилась, и миротворцы вернулись в места дислокации. Погребинский иронично отметил, что Банковую и всех связанный с ОП экспертов этот срыв их пропагандистских шаблонов ввел в некое оцепенение. Украинские политики и пропагандисты были просто шокированы таким развитием событий. Идеологическая парадигма об агрессивной России уже в который раз дала серьезную трещину. Не успели в Киеве отойти от такого потрясения, как состоялись большие переговоры РФ с США и представителями НАТО. Украинская власть еще больше испугалась, да так, что в Офисе президента всерьез задумались о радикальной смене риторики с отказом от оголтелой русофобии, которую, судя по всему, скоро будет некому продавать.

Федеральное агентство новостей /

«Встречи на высшем уровне Россия-США, Россия-НАТО. Причем чуть ли не впервые повестка дня встречи заявлена Россией. Это озадачило наших пропагандистов и политиков. Они поверили в свои же мифы о «маленькой России со слабой экономикой» и были не готовы к реальности. Оказалось, что она совсем не маленькая. Россия заявляет повестку, приезжают американцы. Большие люди разговаривают. НАТО собирается полным составом поговорить. Неважно, что требования сразу не выполнили. Это и так было маловероятно. Сама встреча на высочайшем уровне и расстановка сил на ней, где Россия играла главную роль, заставила некоторых функционеров Банковой задуматься, что нужно остановить продажу русофобских интересов, так как за них скоро перестанут платить. Тем самым Россия своей жесткой и даже главенствующей позицией на переговорах с США нанесла мощный удар по русофобии Киева. И неожиданный для всех к тому же. В Киеве не ожидали именно таких, с Россией во главе переговоров. А РФ явно не ожидала такого эффекта на Украине. Хотя вряд ли Москве вообще сейчас интересно, что там думают на Банковой», — иронично отметил Погребинский.

Политолог добавил, что Украина, судя по нервной реакции власти, может скоро прийти к радикальной трансформации политического вектора. Функционеры Зеленского видят, что оголтелая русофобия стремительно выходит из моды и начнут «переобуваться», предчувствуя большие перемены.

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