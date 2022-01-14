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Глава МИД Германии Бербок перед визитом в Россию посетит Украину

Политика
Глава МИД Германии Бербок перед визитом в Россию посетит Украину
wikipedia.org  /  Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Берлин, 14 января. Перед тем, как приехать в Российскую Федерацию, глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок посетит Украину. Соответствующее заявление сделал представитель МИД ФРГ.

По его словам, Бербок в ходе визита встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также президентом Владимиром Зеленским.

Представитель МИД ФРГ отметил, что переговоры министров иностранных дел в Киеве и Москве будут касаться обстановки на границе России и Украины. Также встречи затронут двусторонние темы, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Европа является «тяжеловесом» против России и Китая. Таким мнением поделилась глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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