Глава МИД Германии Бербок перед визитом в Россию посетит Украину

Берлин, 14 января. Перед тем, как приехать в Российскую Федерацию, глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок посетит Украину. Соответствующее заявление сделал представитель МИД ФРГ.

По его словам, Бербок в ходе визита встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также президентом Владимиром Зеленским.

Представитель МИД ФРГ отметил, что переговоры министров иностранных дел в Киеве и Москве будут касаться обстановки на границе России и Украины. Также встречи затронут двусторонние темы, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Европа является «тяжеловесом» против России и Китая. Таким мнением поделилась глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.