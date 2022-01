Школьники в США выходят на протесты против очного обучения во время вспышки COVID-19

Вашингтон, 14 января. Американские школьники в разных городах планируют выйти на прогулки в знак протеста против очного обучения на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает телеканал FOX News.

Students plan walkouts across the US, protesting in-person classes amid omicronhttps://t.co/Z4BmSpH4wE — Fox News (@FoxNews) January 14, 2022

Во вторник, 11 января, в социальных сетях появилось видео, на котором учащиеся Бруклинской технической средней школы покидают здание учебного заведения. Так они выразили протест против отсутствия тестирования на COVID-19. По данным СМИ, ряд учителей дали зеленый свет на уход с уроков, при этом некоторые пригрозили дисциплинарным взысканием. В бойкоте также приняли участие ученики средней школы Стайвесанта и высшей научной школы Бронкса.

«Мы не чувствуем себя в безопасности в школе. Все очень просто. Вокруг так много случаев заболевания, и мы считаем, что нужно делать больше для нашей безопасности», — сказал один из школьников журналистам.

Hundreds of kids walked out of Brooklyn Tech today to protest the continuation of in person school during the Omicron wave and to call for a remote option pic.twitter.com/0HMVAFM2YC — Jillian Jorgensen (@Jill_Jorgensen) January 11, 2022

Бостонский студенческий консультативный совет также объявил об акции протеста. Участники выступают за введение дистанционного обучения, закупку оборудования для защиты учеников и учителей, и другие меры, направленные на борьбу с пандемией.

«Просто напоминание: пожалуйста, будьте в безопасности во время мирной демонстрации», — сообщили активисты в соцсетях.

Tomorrow!



Just a reminder, please be safe during this time. This is a peaceful demonstration. Info on sign ups for testimonies and webinar links will be posted on our IG. @BSACbuzz pic.twitter.com/n870tdiuue — Boston Student Advisory Council (@BSACbuzz) January 13, 2022

О своих планах выйти на протест заявили также ученики школ в Калифорнии и Чикаго.

«Ученики Чикаго рады сообщить, что 14 января мы покинем школы. Мы стоим на страже самих себя, своей безопасности и своего здоровья. Следите за обновлениями в наших социальных сетях», — говорится в сообщении молодежного альянса Чикагских государственных школ (Chi-Rads).

chicago’s students are glad to announce that we will be walking out of our schools friday, january 14th at 12:30pm. we stand with ourselves, our own safety, our own health. we keep us safe, we keep us loved. please stay in tune with our social medias for more updates! pic.twitter.com/SnHKxpr1hd — Chi-RADS (@chiradsCPS) January 12, 2022

Белый дом, в свою очередь, объявил, что в январе образовательным учреждениям будет выделено пять миллионов экспресс-тестов и столько же миллионов лабораторных ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

В США 13 января было зафиксировано рекордное количество госпитализаций детей с «Омикроном». Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), число юных пациентов возросло на 165% по сравнению с последней неделей 2021 года. В среднем каждый день в больницы попадают порядка 830 человек в возрасте до 17–18 лет.