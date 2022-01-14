Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 14:44
14:44
Шоу-бизнес
Бывшая жена Гогена Солнцева пожаловалась, что шоумен не позволяет ей общаться с внуками
14:43
Происшествия
Сотрудник ГИБДД застрелил водителя во время погони в городе Балей
14:39
Весь мир
Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве
14:39
Шоу-бизнес
Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
14:37
Происшествия
Посольство РФ отправило запрос в МВД Казахстана о расследовании смерти россиянки
14:36
Политика
Читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию
14:35
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»
14:29
Происшествия
Ушедший на второй круг рейс Алма-Ата — Москва благополучно приземлился в Шереметьево
14:28
Общество
Лия Ахеджакова вспомнила последнюю встречу с умершей вдовой Андрея Мягкова
14:27
Происшествия
Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Школьники в США выходят на протесты против очного обучения во время вспышки COVID-19

Весь мир
Школьники в США выходят на протесты против очного обучения во время вспышки COVID-19
Global Look Press  /  Guido Kirchner / dpa

Вашингтон, 14 января. Американские школьники в разных городах планируют выйти на прогулки в знак протеста против очного обучения на фоне всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает телеканал FOX News.

Во вторник, 11 января, в социальных сетях появилось видео, на котором учащиеся Бруклинской технической средней школы покидают здание учебного заведения. Так они выразили протест против отсутствия тестирования на COVID-19. По данным СМИ, ряд учителей дали зеленый свет на уход с уроков, при этом некоторые пригрозили дисциплинарным взысканием. В бойкоте также приняли участие ученики средней школы Стайвесанта и высшей научной школы Бронкса.

«Мы не чувствуем себя в безопасности в школе. Все очень просто. Вокруг так много случаев заболевания, и мы считаем, что нужно делать больше для нашей безопасности», — сказал один из школьников журналистам.

Бостонский студенческий консультативный совет также объявил об акции протеста. Участники выступают за введение дистанционного обучения, закупку оборудования для защиты учеников и учителей, и другие меры, направленные на борьбу с пандемией.

«Просто напоминание: пожалуйста, будьте в безопасности во время мирной демонстрации», — сообщили активисты в соцсетях.

О своих планах выйти на протест заявили также ученики школ в Калифорнии и Чикаго.

«Ученики Чикаго рады сообщить, что 14 января мы покинем школы. Мы стоим на страже самих себя, своей безопасности и своего здоровья. Следите за обновлениями в наших социальных сетях», — говорится в сообщении молодежного альянса Чикагских государственных школ (Chi-Rads).

Белый дом, в свою очередь, объявил, что в январе образовательным учреждениям будет выделено пять миллионов экспресс-тестов и столько же миллионов лабораторных ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

В США 13 января было зафиксировано рекордное количество госпитализаций детей с «Омикроном». Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), число юных пациентов возросло на 165% по сравнению с последней неделей 2021 года. В среднем каждый день в больницы попадают порядка 830 человек в возрасте до 17–18 лет.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Школьники в США выходят на протесты против очного обучения во время вспышки COVID-19
сша протесты школы
Комментировать