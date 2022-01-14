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Глава Минфина Силуанов перечислил главные риски для российской экономики

Экономика
Глава Минфина Силуанов перечислил главные риски для российской экономики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 января. Министерство финансов Российской Федерации выявило ключевые угрозы для роста национальной экономики в текущем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

Нехватка рабочих рук, внешнеполитические факторы, а также экологические, социальные и управленческие принципы управления являются главными рисковыми статьями для развития отечественной экономической системы, убежден министр финансов.

«Если мы говорим про риски — то это, конечно, риск дефицита рабочей силы», — подчеркнул Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

Глава Минфина также назвал риски ESG и угрозы торгового протекционизма. Антон Силуанов дополнительно отметил, что последний представляет опасность не только для экономики РФ, но и грозит планетарной экономике.

Силуанов добавил, что обстановка, сложившаяся на российском рынке труда, похожа на ситуацию, ранее актуальную для сегмента электроэнергетики. Ресурсы стоили мало, поэтому предприятия не имели стимулов развивать технологичность и уделять внимание энергоэффективности.

По мнению Минфина, эффективность борьбы с повышением потребительских цен в России будет видна ближе к окончанию текущего года. Сейчас уровень инфляции достигает порядка 8%.

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силуанов геополитика риски рабочая сила ESG Минфин России
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