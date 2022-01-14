Федор Бондарчук пожаловался на отсутствие предложений сыграть в кино

Москва, 14 января. Режиссер Федор Бондарчук объяснил перерыв в актерской карьере. Артист признался, что его перестали приглашать на кастинги в кино.

Федор Бондарчук чаще участвует в новых кинопроектах в качестве режиссера, чем появляется в кадре. По словам артиста, он вдруг понял, что уже давно не примерял на себя новые роли, так как режиссеры не зовут его сниматься. Об этом Бондарчук рассказал в программе «Кино в деталях» на канале СТС.

«Поймал на старости лет ощущение, что не было давно предложений. Что, забыли, больше не интересен? Это неприятно. Очень», — пожаловался артист.

Несмотря на отсутствие интересных проектов, Бондарчуку некогда переживать, ведь он активно занят заботой о ребенке, который родился в прошлом году. Артист воспитывает сына вместе с молодой супругой Паулиной Андреевой, звездой сериала «Метод».

В это время бывшая жена артиста Светлана Бондарчук ухаживает за дочерью с ДЦП. Артистка рассказала о жизни девушки с заболеванием и вспомнила, как узнала о ее диагнозе.