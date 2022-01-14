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Шугалей о деятельности ООН и НАТО в Мали: создают террористические организации

Весь мир
Шугалей о деятельности ООН и НАТО в Мали: создают террористические организации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Страх ООН и НАТО в связи с сообщениями в соцсетях о прибытии четырех россиян в Мали связан с тем, что коллективный Запад занимается созданием террористических организаций. Такое мнение озвучил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Ситуация в Мали следующая. С 2013 года миссия ООН (МИНУСМА) и французские военные в рамках операций «Сервал» и «Бархан» находятся в Сахеле. Эти миссии не дали никаких результатов. Более того, поскольку миссии получают колоссальное финансирование, занимаются контрабандой, транспортировкой наркотиков, то они кровно заинтересованы в том, чтобы находиться там вечно. Поэтому они показательно скидывают бомбу в пустыне, рассказывая, как уничтожили каких-то там мистических террористов, которых сами придумывают незадолго до этого», — написал он в личном Telegram-канале.

Шугалей о деятельности ООН и НАТО в Мали: создают террористические организации
Федеральное агентство новостей /

Шугалей напомнил о природе происхождения большинства главарей радикалов. Зачастую известные террористы исчезают без следа после того, как становятся не нужны западным «хозяевам»:

«Если обратиться к статистике, главы этих бандформирований и группировок вдруг появляются из ниоткуда и тут же уничтожаются. Таким образом, мы становимся свидетелями самого банального обмана. В реальности ООН и НАТО создают террористические организации, о которых мир знает совсем мало или еще только готовится услышать.

Они находятся в малийских городах и деревнях, где рядом с лагерем боевиков стоят спутниковые тарелки с надписью NATO. И именно поэтому, как только появляется слух о приходе русских специалистов, у ООН и НАТО начинается паника».

Шугалей о деятельности ООН и НАТО в Мали: создают террористические организации
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что к «инкубаторам» радикальных исламистов непосредственное отношение имеют западные и европейские элиты, которые понимают, что происходит в африканской республике, но не намерены менять текущее положение дел.

«Мали — это черное пятно на карте мира. И из этого черного пятна будут произведены самые ужасные теракты, от которых содрогнется мир. Господа Боррели, Гутерреши, Макроны и иже с ними являются звеньями «пищевой цепочки», позволяющей мировому сообществу «распиливать» миллиарды долларов от трафика наркотиков и от других бед, которые они несут и будут нести миру. Им выгодны эти беды, так же, как и ЦРУ было выгодно 11 сентября 2001 года. Это бизнес по производству террористического контента по всему миру», — объяснил социолог.

Шугалей о деятельности ООН и НАТО в Мали: создают террористические организации
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Новое правительство в Бамако может спасти ситуацию, считает Шугалей. С приходом к власти молодых офицеров, желающих блага своему народу и не заинтересованных в удовлетворении хищнических интересов неоколонизаторов, обстановка в республике значительно улучшилась.

«Возвращаясь к Мали. Полгода назад ситуация начала меняться: к власти пришел полковник Ассими Гоита, который действительно хочет процветания малийского народа и, будучи военным, прекрасно видит все описанные выше схемы.

Мировое сообщество не может потерять столь лакомый кусок, и на нового лидера начали оказывать чудовищное давление. А желание Гоита работать с русскими специалистами вызвало настоящую истерику на Западе. В то же время, как показывают опросы населения, именно этот курс нового руководства привел к резкому росту популярности власти в Мали», — заключил социолог.

Шугалей о деятельности ООН и НАТО в Мали: создают террористические организации
Федеральное агентство новостей /

Ранее российский аналитик Алексей Суконкин прокомментировал сообщения пользователей интернета о прибытии в Мали четырех российских специалистов, которых иностранные СМИ автоматически причислили к «ЧВК Вагнера». Слухи в соцсетях вызвали панику среди стран коллективного Запада. По мнению эксперта, в иностранных военных структурах есть четкая классификация специальностей и обязанностей, в то время как отечественные инструкторы обладают широким спектром знаний и умений:

«Хорошо подготовленные британские спецназовцы, действующие по инструкциям из контракта, не ровня русским. И вот они испугались четверых инструкторов. А так-то в армии у нас не четыре человека, а миллион, если считать всех».

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африка мали шугалей
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