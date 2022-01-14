Врачи оценивают состояние находящегося в реанимации Леонида Куравлева как тяжелое

Москва, 14 января. Звезда советского кино Леонид Куравлев по-прежнему находится на лечении в отделении реанимации. Корреспонденты ФАН выяснили подробности состояния артиста.

Леонид Куравлев был госпитализирован в начале января. Артиста положили в отделение реанимации, где он находится под присмотром врачей. Источник ФАН сообщает, что Куравлев дышит самостоятельно, но его состояние оценивается как тяжелое.

Легкие актера поражены на 10%, но он не идет на поправку из-за хронических болезней, одна из которых связана с заболеванием сердца.

Ранее медработники сообщали, что состояние Куравлева вызывает опасения. По их словам, артист находится в сознании, но неадекватно реагирует на происходящее вокруг.