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Инструмент сдерживания США: почему Вашингтон боится влияния Москвы в Латинской Америке

Политика
Инструмент сдерживания США: почему Вашингтон боится влияния Москвы в Латинской Америке
Федеральное агентство новостей  / 

Обычный метод превентивной дипломатии и никаких конкретных действий. Так политолог и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин охарактеризовал угрозу советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о жестком ответе Москве, если Россия «разместит войска в Латинской Америке». Свою позицию эксперт объяснил в беседе с ФАН.

«Превентивная дипломатия — это просто банальная угроза. Они говорят: делайте то, либо в ответ устроим это. Это такая обычная реакция страха. Потому что Латинская Америка, особенно Карибский бассейн, представляют очень важное стратегическое место, которое создает уязвимость для США. Особенно для юга США, где сконцентрирована промышленность и находятся пути морских коммуникаций США. Если посмотреть на карту — там Мексиканский залив. Поэтому если разместить какие-то стратегические вооружения в Венесуэле, или на Кубе, или в Никарагуа, с которыми мы дружим, то это создает такую явную угрозу для США. Ну или по крайне мере — инструмент сдерживания», —  отметил Леонид Савин.

Инструмент сдерживания США: почему Вашингтон боится влияния России в Латинской Америке
vk.com / Леонид Савин

Собеседник ФАН подчеркнул, что на протяжении десятилетий США бьются за роль «мирового полицейского», которому можно делать то, что другим нельзя.

«Вот США размещают свои объекты в Польше, в Румынии, обосновывая это какими-то своими интересами. Но почему мы не можем?! Так же можем разместить в Латинской Америке», — резюмировал Савин.

Накануне на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Вашингтон жестко ответит Москве, если Россия разместит войска в Латинской Америке.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — пригрозил Джейк Салливан.

Ранее политолог Александр Рар указал на три громкие победы России в переговорах с США. Несмотря на официальный отказ Вашингтона выполнить требования Москвы по гарантиям безопасности, прошедшие переговоры можно с полной уверенностью назвать успешными для РФ, считает эксперт.

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