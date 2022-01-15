«Путин строит СССР»: как Запад отреагировал на переговоры по безопасности России и НАТО

Переговоры России со странами НАТО по поводу гарантий безопасности завершились 13 января на площадке ОБСЕ. И их нельзя назвать «дипломатическим прорывом» в отношениях.

Стоит напомнить, что поводом к ним стал предложенный Россией проект договора, в котором говорится о том, что для обеспечения стабильности в мире НАТО необходимо в дальнейшем не продвигаться на восток и не включать в свой состав бывшие советские республики, такие как Украина, Грузия и Молдавия.

В документе также предлагается сокращение военных баз и вооружений и ограничение количества военных учений и маневров НАТО на территории Восточной Европы, а в особенности у границ РФ.

Переговоры по поводу этих мер проходили в три этапа. Сначала прошла встреча представителей внешнеполитических ведомств России и США, затем был диалог по линии НАТО — РФ, и в итоге все это завершилось совещанием уже на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

К сожалению, переговоры не дали желаемого результата, о чем последовали заявления с российской стороны.

Так, постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич по итогам диалога в Вене подчеркнул:

«Адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей якобы агрессивным поведении России, особенно в контексте украинских событий».

Впрочем, российский дипломат отметил, что российскую точку зрения до «западных партнеров» донести удалось. А это все же внушает некоторые надежды на продолжение диалога.

К слову, об этом говорил уже американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер, который отметил:

«Не было ожиданий, что сегодня будет достигнуто какое-то соглашение. Сегодня начало процесса или объявление о его скором начале. И, как я заявил ранее, мы надеемся на открытый и искренний диалог, но мы проверим, действительно ли РФ готова к взаимодействию».

Впрочем, каких-то особых надежд на «прорыв» по линии ОБСЕ не могло быть изначально, поскольку сейчас председателем этой структуры является министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который крайне скептично относится к России и видит в ней, как и практически все польские политические элиты, принципиального противника.

В частности, Рау, комментируя ход переговоров, заявил:

«Кажется, риск войны в зоне ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо еще за последние 30 лет».

О том, что с Россией пока нет никаких переговоров и все это только «диалог», нынешний глава ОБСЕ говорил и ранее. Намекая на то, что, собственно, переговоры начнутся только тогда, как будет отведена «угроза от Украины».

Эту самую «войну» западные партнеры уже несколько месяцев ожидают, а по некоторым версиям — даже ее хотят, именно на Украине. И нагнетание этой темы продолжается, несмотря на многочисленные заявления российской стороны о том, что Украину мы трогать не собираемся в принципе.

Еще в конце ноября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил:

«Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

При этом, впрочем, не стоит забывать, что Россия перед началом диалога по договору о гарантиях безопасности оставила за собой в случае игнорирования его ключевых положений право на «военно-технический ответ».

И, наконец, общие очертания этого ответа были нашими дипломатами озвучены. Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков упомянул, что наша страна для обеспечения безопасности может задействовать силы военно-морского флота. И когда у российского дипломата спросили о том, не случатся ли эти мероприятия по линии ВМФ в районе, например, Кубы, Рябков подчеркнул:

«Я не хочу ничего не подтверждать, ничего исключать не буду. Зависит от действий американских коллег».

В общем, понятно, что при такой риторике говорить о том, что переговоры завершились продуктивно, было бы верхом оптимизма. Что, к слову, понимают и на Западе. И реакция на диалог России и стран НАТО там тоже далеко не однозначна.

Так, в британской Financial Times обозреватель Сэмюэл Чарап пишет о том, что НАТО могла бы четко проартикулировать, что Альянс не собирается включать Украину в свой состав. Поскольку в действительности таких намерений у НАТО вообще никогда не было.

В свою очередь в The Wall Street Journal по итогам переговоров указали на «слабость и разобщенность» Североатлантического альянса и вообще на то, что «Путин восстановил СССР под носом у Запада».

Кстати, это мнение не уникально. Например, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в одном из интервью выразил мнение о том, что

«Путин хотел показать, что он равен Америке. Его позиция на тему того, что распад Советского Союза был величайшей трагедией в истории мира и России, известна. Было понятно, что план максимум предполагает восстановление власти до уровня Советского Союза. Вступив в эти переговоры и даже предложив определенные уступки, американская администрация сделала возможным первый этап реализации этого плана — она показала миру, что Путин равен Байдену».

С другой стороны, если говорить о реальных политических шагах со стороны Запада, то нельзя не отметить тот факт, что новый пакет санкций против России и «Северного потока — 2» от Республиканской партии и сенатора Теда Круза не прошел голосование в Сенате.

Что в целом все же несколько снижает уровень напряженности между Вашингтоном и Москвой и дает определенные надежды на дальнейший дипломатический, а не только «военно-технический» диалог.

Федеральное агентство новостей /

Ну, и подытоживая, стоит все же сказать о том, какие соглашения вероятнее всего будут достигнуты, о чем уже говорили высокие договаривающиеся стороны.

Вероятно, что НАТО все же снизит количество учений у границ РФ и несколько уменьшит количество вооружений. Также в ближайшее время между США и Россией вполне возможен диалог о возврате к Договору о ракетах средней и малой дальности. Ну и возобновление регулярных коммуникаций между Североатлантическим альянсом и нашей страной по линии постоянных представительств — это также весьма вероятное и не столь отдаленное будущее.

Понятно, что все это — действительно полумеры в отрыве от вопроса Украины и дальнейшего расширения НАТО на восток, но это все же лучше, чем ничего. Однако важно понимать, что нынешние переговоры России и Запада не стали итогом, а в лучшем случае обозначили начало очень долгого и трудного процесса, который, хотелось бы верить, все же даст определенные результаты и поспособствует гарантиям безопасности и у российских границ, и во всем мире.

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