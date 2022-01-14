Политолог Данюк: Москва разрушит планы США по превращению Украины в плацдарм против России

Москва, 14 января. США категорически не хотят предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на Украину, но при этом Вашингтон вряд ли решится создавать там военные базы, заявил политолог Никита Данюк.

По его словам, России следует задуматься об использовании методов Израиля, который оставляет за собой право наносить удары по ядерным объектам Ирана, если они будут угрожать Иерусалиму. Данюк убежден, что Москва должна взять на вооружение аналогичный принцип, чтобы разрушить планы США по превращению Украины в плацдарм против РФ, передает «Экономика сегодня».

«Вы не готовы дать нам гарантии, но попробуйте создать там настоящую военную инфраструктуру НАТО, зная наш военный потенциал. И уже тогда посмотрим, кто кого возьмет на слабо», – сказал Данюк.

Отмечается, что развитие военных технологий и создание новых видов вооружений позволили России связать Западу руки. При этом наибольшие опасения у Пентагона вызывают боевые системы, о которых он ничего не знает, но они уже есть в распоряжении ВС РФ. Именно поэтому США побоятся создавать военные базы у российских границ.

«Отсутствие информации, непонимание, чем может ответить Россия, страх перед неизвестностью для военных специалистов намного важнее, чем конкретный инструмент, методы борьбы с которым они понимают», – объяснил Данюк.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что принятие Украины в НАТО станет для государства красной линией. По его словам, Запад постепенно превращает страну в военный плацдарм.