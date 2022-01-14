Австралийский карикатурист Голдинг изобразил Джоковича и министра Хоука в мусорном баке

Мельбурн, 14 января. Сотрудник мельбурнского издания The Age Мэтт Голдинг в своем Twitter-аккаунте опубликовал карикатурное изображение первой ракетки мира Новака Джоковича.

На карикатуре 34-летний серб сидит в мусорном баке с измененным логотипом турнира Большого шлема (ТБШ) Australian Open, где буква "О" представлена в виде изображения коронавируса. Вместе с первой ракеткой мира в урне сидит министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук, который разрывает визу со словами: «Преимущество, ваксеры».

Prt Scr twitter.com / @GoldingCartoons

В пятницу министр Хоук повторно аннулировал визу Джоковича. Действующий победитель Australian Open Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула на турнире, стартующем 17 января. Однако серба поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины отвода спортсмена от прививки против коронавирусной инфекции. Через четыре дня Джокович выиграл апелляцию и был освобожден по решению суда, но министр Хоук оставил за собой право принять решение о повторном аннулировании визы.