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Австралийский карикатурист Голдинг изобразил Джоковича и министра Хоука в мусорном баке

Спорт
Австралийский карикатурист Голдинг изобразил Джоковича и министра Хоука в мусорном баке
Global Look Press  /  Patrick Hamilton/Keystone Press Agency

Мельбурн, 14 января. Сотрудник мельбурнского издания The Age Мэтт Голдинг в своем Twitter-аккаунте опубликовал карикатурное изображение первой ракетки мира Новака Джоковича.

На карикатуре 34-летний серб сидит в мусорном баке с измененным логотипом турнира Большого шлема (ТБШ) Australian Open, где буква "О" представлена в виде изображения коронавируса. Вместе с первой ракеткой мира в урне сидит министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук, который разрывает визу со словами: «Преимущество, ваксеры».

Австралийский карикатурист Голдинг изобразил Джоковича и министра Хоука в мусорном баке
Prt Scr twitter.com / @GoldingCartoons

В пятницу министр Хоук повторно аннулировал визу Джоковича. Действующий победитель Australian Open Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула на турнире, стартующем 17 января. Однако серба поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины отвода спортсмена от прививки против коронавирусной инфекции. Через четыре дня Джокович выиграл апелляцию и был освобожден по решению суда, но министр Хоук оставил за собой право принять решение о повторном аннулировании визы.

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