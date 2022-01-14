Прорицательница Ванга предсказала голод на Земле и войну на Марсе в следующем тысячелетии

Москва, 14 января. Знаменитая прорицательница Ванга из Болгарии оставила после себя множество пророчеств. Так, она предсказала великий голод и гибель всего живого на Земле в следующем тысячелетии.

При жизни провидица дала много пророчеств, вплоть до 3797 года. Они оказались доступны благодаря публикации в газете, которую выпустили на следующий год после смерти пророчицы. Согласно предсказанию Ванги, в 2028 году человечество создаст новый источник энергии. Возможно речь идет о контролируемой термоядерной реакции, передает издание «Слово и Дело».

К 2130 году на Земле уже будут организованы колонии под водой. Причем люди смогут это сделать благодаря советам инопланетян. Также ясновидящая предсказала полеты на Марс и создание там колоний. А к 2183 году Марс станет ядерной державой и потребует независимости от Земли, предрекала Ванга. На планете начнется война.

Не менее интересны пророчества на 2302 год. Ванга предвидела, что человечество откроет новые важные законы и разгадает тайны Вселенной. При этом люди будут создавать искусственные Солнца. Однако в 2354 году на одном из них произойдет засуха, что приведет к великому голоду в 2371 году. В результате все живое погибнет на Земле, но человечество заложит основы для новой жизни в другой звездной системе.

При этом на 2022 год болгарская пророчица Ванга предсказала объединение двух государств. Об этом заявил бизнесмен Борис Кючуков, который еще в 1993 году посещал ясновидящую и все за ней записывал.