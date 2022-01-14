Мария Миронова рассказала о подготовке к шоу «Танцы со звездами»

Москва, 14 января. Знаменитая актриса Мария Миронова рассказала о подготовке к новому сезону проекта «Танцы со звездами». Она не знала, принимать ли ей участие в шоу, но танцор Евгений Папунаишвили смог покорить ее.

Артистка родила сына в 2019 году и после появления на свет малыша не участвовала в масштабных проектах. Знаменитость спустя два года после рождения наследника решила вернуть себе форму и отправилась на телевизионное шоу «Танцы со звездами». Хотя у 48-летней звезды были сомнения.

«Женя Папунаишвили ламбадой и бачатой меня сразу откачал. У меня сильно перфекционное отношение к проекту, хотелось бы очень классно и здорово все сделать», — рассказала Мария Миронова.

Пара тренируется каждый день. Актриса и танцор тратят много времени на тренировки, хотя, по словам Мироновой, ей хотелось бы проводить на площадке по шесть-восемь часов.

Мария Миронова редко показывает своих наследников. У знаменитости двое сыновей. Старший ребенок Андрей пошел по стопам матери и работает в театре. Артистка уже продемонстрировала поклонникам трогательный снимок сыновей.