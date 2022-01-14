Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 14:43
14:43
Происшествия
Сотрудник ГИБДД застрелил водителя во время погони в городе Балей
14:39
Весь мир
Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве
14:39
Шоу-бизнес
Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
14:37
Происшествия
Посольство РФ отправило запрос в МВД Казахстана о расследовании смерти россиянки
14:36
Политика
Читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию
14:35
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»
14:29
Происшествия
Ушедший на второй круг рейс Алма-Ата — Москва благополучно приземлился в Шереметьево
14:28
Общество
Лия Ахеджакова вспомнила последнюю встречу с умершей вдовой Андрея Мягкова
14:27
Происшествия
Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
14:27
Весь мир
ВС Йемена начали операцию по освобождению стратегически важного города Хариб
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мария Миронова рассказала о подготовке к шоу «Танцы со звездами»

Шоу-бизнес
Мария Миронова рассказала о подготовке к шоу «Танцы со звездами»
instagram.com  /  @mariya_mironova_actress

Москва, 14 января. Знаменитая актриса Мария Миронова рассказала о подготовке к новому сезону проекта «Танцы со звездами». Она не знала, принимать ли ей участие в шоу, но танцор Евгений Папунаишвили смог покорить ее.

Артистка родила сына в 2019 году и после появления на свет малыша не участвовала в масштабных проектах. Знаменитость спустя два года после рождения наследника решила вернуть себе форму и отправилась на телевизионное шоу «Танцы со звездами». Хотя у 48-летней звезды были сомнения.

«Женя Папунаишвили ламбадой и бачатой меня сразу откачал. У меня сильно перфекционное отношение к проекту, хотелось бы очень классно и здорово все сделать», — рассказала Мария Миронова.

Пара тренируется каждый день. Актриса и танцор тратят много времени на тренировки, хотя, по словам Мироновой, ей хотелось бы проводить на площадке по шесть-восемь часов.

Мария Миронова редко показывает своих наследников. У знаменитости двое сыновей. Старший ребенок Андрей пошел по стопам матери и работает в театре. Артистка уже продемонстрировала поклонникам трогательный снимок сыновей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Мария Миронова рассказала о подготовке к шоу «Танцы со звездами»
шоу миронова танцы со звездами
Комментировать