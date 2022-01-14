Неловкое видео с дарящим букет цветов инвалиду без рук Лукашенко утекло в Сеть

Минск, 14 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию на церемонии вручения наград за духовное возрождение республики. Политик попытался подарить букет цветов инвалиду без рук и попал на видео.

По телевизору курьезную ситуацию не показали, однако ролик с мероприятия утек в Сеть через Telegram-канал «Беларусь Сейчас». Глава государства подошел с букетом цветов к инвалиду-колясочнику, однако обнаружил, что у того нет рук, и попытался положить цветы ему на колени. От конфуза политика спас один из стоящих рядом людей, принявший букет Лукашенко вместо инвалида. Сам белорусский президент, пытаясь загладить неловкость, улыбнулся и похлопал человека в коляске по плечу.

Лукашенко не в первый раз становится главным героем забавных и курьезных новостей. Ранее Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал необычную фотографию белорусского лидера за работой. На столе политика лежал его любимый померанский шпиц по кличке Умка, а сам глава государства был одет в толстовку-худи с вышитой на ней надписью «Раздевайся и работай». Как выяснилось, одежда взята из магазина мерча президента республики, где на различные предметы нанесены его изображения и цитаты, ставшие впоследствии крылатыми.