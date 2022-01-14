ФАН узнал причину смерти вдовы Мягкова

Москва, 14 января. Народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла от остановки сердца, сообщил источник ФАН. Он подчеркнул, что коронавирус не был причиной кончины знаменитости.

Артистка скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Вдова знаменитого актера Андрея Мягкова имела много «болячек», как отметил собеседник Федерального агентства новостей. По его словам, актриса страдала от сахарного диабета, имела проблемы с почками и сердцем, а также боролась с последствиями инсульта.

«Причина смерти — остановка сердца», — указал источник.

Пока непонятно, кто займется похоронами Вознесенской, поскольку у нее не осталось близких родственников. Этот вопрос решается. Возможно, с кинодивой простятся в МХТ имени Чехова, где долгие годы работала актриса, или этим займется другая организация.

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков прожили вместе почти 60 лет. Актер ушел из жизни в феврале 2021 года.