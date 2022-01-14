Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 14:43
14:39
Весь мир
Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве
14:39
Шоу-бизнес
Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
14:37
Происшествия
Посольство РФ отправило запрос в МВД Казахстана о расследовании смерти россиянки
14:36
Политика
Читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию
14:35
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»
14:29
Происшествия
Ушедший на второй круг рейс Алма-Ата — Москва благополучно приземлился в Шереметьево
14:28
Общество
Лия Ахеджакова вспомнила последнюю встречу с умершей вдовой Андрея Мягкова
14:27
Происшествия
Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
14:27
Весь мир
ВС Йемена начали операцию по освобождению стратегически важного города Хариб
14:24
Спорт
Врач «Спартака» Чернов заявил, что меньше пяти игроков клуба не привились от COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ФАН узнал причину смерти вдовы Мягкова

  /   Обновлено: 14 января 2022 13:24
Общество
ФАН узнал причину смерти вдовы Мягкова
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 14 января. Народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла от остановки сердца, сообщил источник ФАН. Он подчеркнул, что коронавирус не был причиной кончины знаменитости.

Артистка скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Вдова знаменитого актера Андрея Мягкова имела много «болячек», как отметил собеседник Федерального агентства новостей. По его словам, актриса страдала от сахарного диабета, имела проблемы с почками и сердцем, а также боролась с последствиями инсульта.

«Причина смерти — остановка сердца», — указал источник.

Пока непонятно, кто займется похоронами Вознесенской, поскольку у нее не осталось близких родственников. Этот вопрос решается. Возможно, с кинодивой простятся в МХТ имени Чехова, где долгие годы работала актриса, или этим займется другая организация.

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков прожили вместе почти 60 лет. Актер ушел из жизни в феврале 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ФАН узнал причину смерти вдовы Мягкова
смерть причина смерти вознесенская
Комментировать