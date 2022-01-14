Банк России повысил официальные курсы валют на выходные

Москва, 14 января. Американская и европейская валюты выросли к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Нацвалюта США увеличилась на 1,198 копейки и составила 75,77 рубля. Курс евро повысился на 1,43 копейки и оказался на отметке 86,89 рубля.

На старте торгов Московской биржи рубль ослабил свои позиции к доллару, но укрепился к евро. Курс американской валюты поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 6,75 копейки и достиг 76,33 рубля. Биржевой курс евро при этом снизился на 0,25 копейки — до 87,33 рубля.

Укрепление доллара окажет умеренное воздействие на курс рубля, но на российской валюте негативно отразятся сопутствующие факторы. Такую точку зрения выразил советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов.