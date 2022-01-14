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Жена президента Франции Брижит Макрон впервые отреагировала на слухи о трансгендерности

  /   Обновлено: 14 января 2022 13:05
Политика
Жена президента Франции Брижит Макрон впервые отреагировала на слухи о трансгендерности
Global Look Press  /  Julien Mattia/Keystone Press Agency

Париж, 14 января. Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит опровергла вбросы, в которых ее обвинили в трансгендерности.

В интервью радиостанции RTL France первая леди Франции сообщила, что те, кто распространили этот слух, даже изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете.

«Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо. И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо», — высказалась Брижит Макрон.

По словам жены президента, она в течение четырех лет ведет борьбу с травлей в Сети, поэтому сейчас добилась удаления фейковой информации при помощи адвоката.

Впервые информация о смене пола жены французского лидера появилась в издании Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам. После этого фейк попал в соцсети, пользователи которых стали активно обсуждать эту версию.

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