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Российские автолюбители смогут купить первый электрокар от MINI

Экономика
Российские автолюбители смогут купить первый электрокар от MINI
press.bmwgroup.com  /  BMW Group

Мюнхен, 14 января. Британская компания MINI привезет в Российскую Федерацию электрифицированные хетчбэки Cooper SE. Об этом сообщает пресс-служба BMW, куда входит марка.

Хетчбэки-электромобили от MINI под названием MINI Cooper SE могут преодолевать без подзарядки порядка 215 километров. Руководство марки из Соединенного Королевства приняло решение о том, что на отечественный рынок поставят 250 таких моделей.

Машина является первым серийным электрокаром за всю историю бренда. О ценах на экземпляр станет известно в следующем месяце. Версия MINI Cooper SE для рынка РФ попадет на конвейер в марте.

Впервые хетчбэк с электрической силовой установкой показали общественности в 2019 году. Транспортное средство оборудуется мотором мощностью 184 л.с. Ускорение авто до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость модели ограничена 150 км/ч. Автопроизводитель обещает, что батареи на 11 кВт можно будет зарядить на 80% за 2,5 часа. Восполнение заряда аккумулятора на 50 кВт займет чуть более получаса.

Согласно планам концерна, к следующему году в модельном ассортименте MINI уже не будет машин, комплектуемых традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Некоторые эксперты считают, что стоимость электромобиля для российских водителей составит порядка 3,6 млн рублей. Однако финальная стоимость может измениться из-за общей ценовой ситуации в автомобильном сегменте.

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Все новости / Экономика / Российские автолюбители смогут купить первый электрокар от MINI
авто bmw электрокар mini cooper хетчбэк se
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