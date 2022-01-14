Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 14:42
14:39
Весь мир
Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве
14:39
Шоу-бизнес
Очарование скромности: главные роли в кино Анастасии Вознесенской
14:37
Происшествия
Посольство РФ отправило запрос в МВД Казахстана о расследовании смерти россиянки
14:36
Политика
Читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию
14:35
Спорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»
14:29
Происшествия
Ушедший на второй круг рейс Алма-Ата — Москва благополучно приземлился в Шереметьево
14:28
Общество
Лия Ахеджакова вспомнила последнюю встречу с умершей вдовой Андрея Мягкова
14:27
Происшествия
Новый водопровод в Дагестане за месяц прорвало пять раз
14:27
Весь мир
ВС Йемена начали операцию по освобождению стратегически важного города Хариб
14:24
Спорт
Врач «Спартака» Чернов заявил, что меньше пяти игроков клуба не привились от COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Газизов отреагировал на новость о бонусе Кокорину в «Спартаке» за соблюдение клубных правил

  /   Обновлено: 14 января 2022 13:01
Спорт
Газизов отреагировал на новость о бонусе Кокорину в «Спартаке» за соблюдение клубных правил
Global Look Press  /  Massimo Paolone/Keystone Press Agency

Москва, 14 января. Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал новость о том, что нападающий Александр Кокорин якобы получал в клубе «бонус» в размере 22 млн рублей в месяц за хорошее поведение и соблюдение правил распорядка.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что футболисту выплачивали 22 млн рублей, если он не употреблял спиртные напитки, приходил вовремя на тренировки, не пропускал игры, а также не вел переговоры с другими командами. В соглашении Кокорина также был прописан бонус в размере 690 тысяч евро за достижение отметки в 15 очков по системе «гол + пас» за сезон.

«Полная ерунда», — заявил Газизов «Газете.Ru».

Кокорин перебрался в итальянский чемпионат зимой прошлого года, перейдя в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 млн евро. Действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.

Болельщики «фиалок» недовольны выступлением Кокорина, который большую часть времени проводит в лазарете, а не на поле. Фанаты даже придумали специальный хэштег для россиянина — #KOKOMANIA.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Газизов отреагировал на новость о бонусе Кокорину в «Спартаке» за соблюдение клубных правил
Александр Кокорин футбол спартак фиорентина
Комментировать