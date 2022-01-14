Газизов отреагировал на новость о бонусе Кокорину в «Спартаке» за соблюдение клубных правил

Москва, 14 января. Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал новость о том, что нападающий Александр Кокорин якобы получал в клубе «бонус» в размере 22 млн рублей в месяц за хорошее поведение и соблюдение правил распорядка.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что футболисту выплачивали 22 млн рублей, если он не употреблял спиртные напитки, приходил вовремя на тренировки, не пропускал игры, а также не вел переговоры с другими командами. В соглашении Кокорина также был прописан бонус в размере 690 тысяч евро за достижение отметки в 15 очков по системе «гол + пас» за сезон.

«Полная ерунда», — заявил Газизов «Газете.Ru».

Кокорин перебрался в итальянский чемпионат зимой прошлого года, перейдя в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 млн евро. Действующий контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.

Болельщики «фиалок» недовольны выступлением Кокорина, который большую часть времени проводит в лазарете, а не на поле. Фанаты даже придумали специальный хэштег для россиянина — #KOKOMANIA.