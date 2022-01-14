Лавров: Россия ценит вклад Швеции и Финляндии в евробезопасность

Москва, 14 января. Москва ценит вклад Стокгольма и Хельсинки в евробезопасность. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, решать вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии предстоит шведскому и финскому народу. Лавров подчеркнул, что Россия уважает суверенитет этих государств.

«Мы видим, что руководство Финляндии и Швеции понимает все аспекты данного вопроса. И у нас есть основания полагать, что вклад нейтральных государств в европейскую безопасность не ослабнет», — рассказал глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что если Запад отвергнет российские предложения, то Москва будет вынуждена принять меры с учетом всех сложившихся факторов. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.